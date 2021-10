« C’est un message que je veux faire passer à toute l’Europe »

MADRID, 18 octobre (EUROPA PRESS) –

Lévi Diaz, représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson Junior 2021, présenté ce lundi ‘Rire‘, le thème musical avec lequel il concourra au concours européen qui se tiendra le 19 décembre à Paris (France).

« ‘Rire’ est un message que je veux envoyer à toute l’Europe», a déclaré le jeune interprète lors de sa participation à l’émission matinale ‘Mejor Contigo’ sur La 1 de TVE.

Interrogé sur ce que la chanson « Reír » signifie pour lui, Levi Díaz, 13 ans, a déclaré qu’ils l’appelaient « l’enfant au sourire éternel » et que, par conséquent, il considère qu’il est « très important » de rire car cela transmet de la « joie » et « bonnes vibrations ». « ‘Rire C’est un message que je veux envoyer à toute l’Europe« , a déclaré.

Levi Díaz (Cornellà de Llobregat, Barcelone) a expliqué qu’il ne pense pas à gagner le concours mais « à bien exécuter la chanson » et à passer un « bon moment ». « Si nous gagnons, eh bien, fantastique« , a-t-il dit, tandis que la chef de la délégation espagnole, Eva Mora, a déclaré qu’il y a un » bon bilan » et des performances » fabuleuses » de l’Espagne.

Dans l’interview, recueillie par Europa Press, Levi a avoué qu’il n’imaginait pas qu’il pourrait être un représentant espagnol à l’EuroJunior. « Représenter son pays dans un concours comme celui-ci est incroyable. De plus, c’est une très grande responsabilité, que vous devez assumer avec joie et responsabilité. Et je crois que Nous allons quitter l’Espagne en très bonne position et nous allons nous amuser« , a souligné.

Il a débuté dans la musique il y a un peu plus d’un an et le style qu’il affectionne le plus est la pop car c’est celui qui lui permet le plus d’interprétation. Ainsi, il soutient que Frank Sinatra est son idole à cause de sa voix, son ton et le rythme de ses chansons. Il est devenu le vainqueur de « La Voz Kids » après avoir interprété des chansons comme « Mama No » avec Pablo López, « Diamonds », « Warrior », « Alive » de Sia ou la chanson « Jamais assez » de l’OST de « The plus grand showman ‘.

L’Eurovision Junior 2021 aura 19 enfants et des filles de toute l’Europe, âgées de 9 à 14 ans. Outre l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne ont également annoncé leurs candidats : Simão Oliveira et Pauline. L’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la France, la Géorgie, l’Italie, l’Irlande, le Kazakhstan, la Macédoine du Nord, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, la Serbie et l’Ukraine sont les autres pays qui se disputeront le mini microphone en verre.

Le slogan de cette année est « Imagine », qui conserve le titre de la chanson gagnante de Valentina de l’année dernière – qui a donné la première victoire à la France. La Seine Musicale, centre de musique et des arts du spectacle situé à l’île Seguin (Boulogne-Billancourt et Sèvres), en bord de Seine, accueillera la finale le 19 décembre.

L’Eurovision Junior a commencé en 2003 et, avec le début du concours, la participation de l’Espagne a également commencé. Sergio était le représentant espagnol cette année-là et, avec la chanson ‘Desde el cielo’, il a obtenu une deuxième position. En 2004, RTVE remporte sa première victoire avec María Isabel et son ‘Avant la mort que simple’. En 2005, Antonio José a participé, qui a remporté une nouvelle deuxième place pour l’Espagne avec « Je t’apporte des fleurs » ; et en 2006, Dani a obtenu une quatrième place avec la chanson ‘Je te donne ma voix’.

Après treize ans d’absence, l’Espagne est revenue à l’Eurovision Junior avec Melani et ‘Marte’, qui ont conquis la troisième place du concours, la même position que Soleá a atteint, un an plus tard, avec ‘Palante’.