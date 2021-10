C’est un moment de l’histoire « Prenez ce travail et poussez-le »

J’ai vu beaucoup de braves gens mourir

Qui avait beaucoup de factures à payer

Je donnerais la chemise directement sur mon dos

Si j’avais le courage de dire

Prenez ce travail et faites-le!

—Johnny Paycheck chanson écrite par David Allen Coe

C’est le Covid, idiot !

Cette simple réalité est apparemment trop complexe pour que la plupart des médias la comprennent, car ils transcrivent et répètent encore et encore les points de vue des républicains sur la façon dont les gens quittent leur emploi parce que les 300 $ par mois d’allocations de chômage plus tôt cette année étaient « trop généreux. «

Vingt-six États dirigés par les républicains ont coupé les allocations de chômage à leur population deux et trois mois plus tôt – et pas un seul État rouge qui l’a fait n’a vu un rebond du nombre de personnes à la recherche d’un emploi.

On aurait pu penser que cela aurait suffi à mettre un pieu au cœur de ce mensonge particulier du GOP zombie, mais il est passé presque complètement inaperçu des médias nationaux.

NPR, une valeur aberrante dans la couverture, a noté la semaine dernière :

« Dans les États qui ont coupé le chèque de 300 $, la main-d’œuvre – le nombre de personnes qui ont un emploi ou qui en recherchent un – n’a pas augmenté plus que dans les États qui ont maintenu le paiement. Cette aide fédérale, ainsi que deux programmes d’aide au chômage destinés aux travailleurs et aux chômeurs de longue durée, ont pris fin à l’échelle nationale le 6 septembre. Pourtant, la main-d’œuvre globale des États-Unis a en fait diminué ce mois-là.

En revanche, les États dirigés par les démocrates ne connaissaient rien de proche de la « crise » de « la grande démission » qui frappait les États rouges. Qu’est-ce qui explique la différence ?

Imaginez que vous vivez dans un État rouge avec un salaire minimum de 7,25 $ l’heure et que votre employeur vous dise que vous devez travailler dans un environnement où les masques de droite vous confrontent régulièrement en tant que sport.

En plus de cela, en refusant de se faire vacciner ou de porter un masque, ils propagent une maladie mortelle qui provoque la démence chez jusqu’à un tiers des personnes qui la contractent et survivent.

Et si vous avez fait attention, vous savez que la plus grande variable conduisant à des infections à percée semble être l’intensité de votre exposition au virus. Quelqu’un qui vous crie à travers un masque n’est pas du tout susceptible de percer, mais quelqu’un sans masque ? Tous les paris sont levés.

Est-ce que ça vaut le coup?

Ces États rouges sont également tous des États « Droit de travailler pour moins », ce qui signifie que les personnes qui démissionnent n’ont aucune protection syndicale et que personne ne surveille leurs arrières sur le lieu de travail. Et il n’y a pas toujours un gars prêt à percer un trou de masque à portée de main.

Les républicains (et les démocrates conservateurs comme Joe Manchin, qui veut tester les allocations de garde d’enfants sous condition de ressources) sont absolument amoureux de leur mythologie selon laquelle donner aux gens «de l’argent gratuit» provoque une paresse de caractère et destructrice de la société.

(Sauf, bien sûr, pour les cas où ils parlent de droitiers léguant leur fortune à leurs propres enfants : apparemment, la progéniture des riches est tellement immunisée contre cette maladie mentale causée par l’argent gratuit que nous devons mettre fin à l’impôt sur les successions. )

Alors que le GOP tentait de résoudre le problème de la pénurie d’employés en coupant les prestations aux personnes au bas de l’échelle de l’emploi, les journalistes de Le Washington Post examinaient les données réelles sur les emplois réels d’août du Bureau of Labor Statistics sur qui démissionnait et où.

Et, surprise, ils ont découvert qu’il existait une corrélation statistique facile à comprendre entre la façon dont un État gérait Covid et le nombre de personnes qui disaient : « Prenez ce travail et poussez-le ! »

« Alors que la vague Delta grandissait en août », ont écrit les journalistes Alyssa Fowers et Eli Rosenberg, « les États avec le plus de nouvelles infections ont également vu des marchés du travail plus chauds que le pays dans son ensemble. Les employés ont démissionné ou ont été embauchés à des taux correspondant ou dépassant la moyenne nationale dans les dix États ayant les taux de nouvelles infections les plus élevés ce mois-ci : Alabama, Arkansas, Floride, Géorgie, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Caroline du Sud et Tennessee. »

Comme c’est si souvent le cas, les efforts des républicains pour utiliser la cruauté pour résoudre les problèmes de la société ont non seulement rendu les choses plus misérables pour les plus sans défense d’entre nous, mais n’ont rien fait pour résoudre le problème auquel les employeurs de leurs États étaient confrontés.

Si les républicains se souciaient réellement des travailleurs, ils augmenteraient leur salaire minimum, annuleraient leurs lois sur le droit de travailler pour moins et offriraient aux employeurs une base d’avantages en élargissant Medicaid pour couvrir tout le monde.

Mais ils s’en foutent vraiment des travailleurs, qui ne font rien pour contribuer à leurs campagnes et à leur style de vie somptueux : les seuls Américains servis par les républicains sont les gros chats, qui invitent parfois un politicien à nager dans leurs poubelles.

Ainsi, les travailleurs de ces États rouges mal gérés et sauvagement infectés chantent avec Johnny Paycheck :

Tu ferais mieux de ne pas essayer de me mettre en travers de mon chemin

Alors que je passe la porte

Prenez ce travail et faites-le

Je ne travaille plus ici !

