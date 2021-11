« C’est un mythe que les enfants sont des natifs du numérique. Les natifs numériques ne naissent pas, ils sont faits »

22/11/2021 à 09:58 CET

Marie Docteur

Le 13 novembre, l’événement « Educar es todo » a eu lieu à Madrid, au Théâtre Lope de Vega. Sept experts sont passés par son étape pour parler, devant plus d’un millier de personnes, d’éducation. L’un d’eux était le enseignante, blogueuse, auteur du livre ‘Réseaux sociaux et mineurs : guide définitif’ María Lázaro, qui a offert un présentation sur les thématiques et réalités qui existent autour des réseaux sociaux et l’usage que nos enfants en font.

Thèmes et réalités de l’utilisation des réseaux sociaux par nos enfants

María Lázaro a commencé sa présentation en nous avertissant qu’il existe de nombreux sujets autour des réseaux sociaux et d’Internet que nous devrions commencer à démanteler. Et puis a continué à les démonter:

1 Les garçons et les filles sont des natifs du numérique

Avec ce mythe, nous supposons que puisque les garçons et les filles naissent entourés de technologie et savent comment transmettre des photos sur une tablette, ils en savent déjà plus que nous. « Cela vient d’un article écrit il y a 20 ans, dans lequel je sais comment les technologies ont changé la façon dont les élèves interagissent en classe, et ce terme a été inventé, mais la réalité est que les natifs numériques ils ne sont pas nés, les natifs numériques sont fabriqué « .

María a insisté sur cette idée, proposant des arguments basés sur des données obtenues à partir d’études : « 40 % ne savent pas comment modifier les paramètres de confidentialité de leurs profils sociaux. 60 % ne savent pas comment distinguer si les informations qu’ils trouvent sont vraies ou fausses. Nos enfants ils ne savent pas vraiment utiliser la technologie, la mission des mères et des pères est de leur apprendre. »

2.Les réseaux sociaux les isolent

Un autre mythe répandu est que les réseaux sociaux les isolent. Maria nous invite à le voir autrement : « A travers les réseaux, ils communiquent entre eux, d’une manière différente de ce que nous faisions à leur âge, mais nous avons penser que lorsque nous étions adolescents, nos parents nous disaient aussi qu’ils n’agissaient pas comme nous. « Ce que nous devons leur apprendre, dit María », c’est que les règles de communication dans l’environnement en ligne environnement hors ligne : vous ne pouvez pas manquer de respect aux autres ».

3. Les réseaux sociaux génèrent une dépendance

L’Organisation mondiale de la santé ne reconnaît ni l’addiction à Internet ni l’addiction aux réseaux sociaux, « ce qui existe, ce sont des abus abusifs ou problématiques », nous dit María. Mais il nous avertit que si nous disons à nos enfants qu’ils abusent des réseaux ou d’Internet, ils ne nous écouteront pas. Elle propose qu’on leur explique « que les réseaux sociaux sont conçus pour qu’on y passe le plus de temps possible », pour qu’ils en soient conscients. Il faut aussi expliquer que pour y parvenir, « Ils ne nous montrent que ce qu’ils pensent nous intéresser en raison de notre profil. Ceci, qui peut sembler positif, ne l’est pas. Nos enfants sont informés, principalement par Internet. Qu’ils ne reçoivent que des informations susceptibles de les intéresser est appauvrissant. »

4.Il y a un âge pour avoir des réseaux sociaux et mobiles

Bien que les réseaux sociaux déterminent que pour y ouvrir un profil, vous devez avoir un âge minimum (dans Tik Tok, vous devez avoir 13 ans, dans Instagram, 14 ans et dans WhatsApp, 16 ans), la réalité est que « chaque enfant, chaque famille est différent Par conséquent, plus que l’âge, nous devons prendre en compte ce à quoi ressemble notre fils. » Maria propose qu’avant de donner un téléphone portable à notre fils, nous signions un pacte sur comment, pour quoi, quand et combien nous allons l’utiliser. Ces règles sont obligatoires pour toute la famille, également pour nous les adultes. »

5.Les réseaux sociaux ne sont utilisés que pour perdre du temps

« Dans les réseaux sociaux, nous perdons beaucoup de temps, mais Ce n’est pas vrai qu’ils ne servent qu’à perdre du temps, car dans les réseaux on peut aussi s’inspirer, apprendre » nous dit Maria Lázaro. Et il nous donne des exemples : « il y a des challenges sur TikTok qui nous incitent à prendre soin de la planète, sur Instagram il n’y a pas que des photos, il y a des comptes qui nous donnent des recettes de cuisine, de l’artisanat, des visites virtuelles du musée du Prado, de la poésie, les comptes des professeurs qu’ils vous enseignent les maths… Notre rôle est de les aider à retrouver ces comptes. Mais pour cela nous devons nous baser sur leurs goûts et leurs intérêts.

Enfin, Maria nous a encouragés à « Pour comprendre leur monde, même si on ne le partage pas, mais si on ne le comprend pas, on ne pourra jamais les accompagner et leur apprendre à bien se servir des réseaux sociaux et d’Internet. »