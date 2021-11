« C’est un outil très efficace »

10/11/2021 à 10h21 CET

.

La deuxième vice-présidente du gouvernement et ministre du Travail, Yolanda Díaz, plongé dans la négociation de la réforme du travail, il a défendu la valeur des dossiers de régulation du travail temporaire (ERTE), instrument issu de la réforme menée par le PP et qu’ils vont désormais mettre à jour : « Cela a été un outil très efficace et il est venu pour rester. »

La proposition qu’ils préparent pour le nouvel ERTE « fait un condensé » de plusieurs choses, a expliqué le vice-président à son arrivée en séance plénière du Congrès.

De même, il a insisté sur le fait que les travaux de la table de dialogue, qui revient se réunir comme à son habitude ce mercredi, doivent se faire dans la discrétion : « nous avons besoin de silence et d’éteindre les incendies », il a dit.