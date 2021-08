C’est un petit monde de Disneyland existe grâce à une star hollywoodienne classique

La création de quatre attractions pour l’Exposition universelle était une tâche de taille pour la relativement petite équipe d’imaginaires de Walt Disney. C’est pourquoi, selon le nouvel épisode, alors qu’il y avait déjà trois attractions en développement et que la société Pepsi Cola a appelé Disney pour parrainer un pavillon, la société s’est fait dire non, sans même consulter Walt. Il ne restait qu’un an environ avant la foire et la réalisation de quatre attractions différentes était considérée comme impossible.