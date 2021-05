C’est un peu de rédemption pour les autres races ici

Max Verstappen était de bonne humeur après sa victoire complète en course au Grand Prix de Monaco, qui le mène au sommet du championnat des pilotes.

Le Néerlandais est entré dans le week-end derrière Lewis Hamilton en deuxième position, mais repart avec une marge bien méritée de quatre points après que Mercedes a enduré une course cauchemardesque.

Verstappen n’a pas initialement mis sa RB16B en pole position, Charles Leclerc a pris cet honneur, mais a fini par commencer la course par l’avant lorsque Leclerc n’a pas réussi à faire la grille.

De là, Verstappen a su garder une longueur d’avance sur Valtteri Bottas au départ, avant de dominer de l’avant, déployant son rythme chaque fois qu’il le fallait pour tenir Bottas, puis Carlos Sainz, à distance.

«Bien sûr, cela semble toujours sous contrôle», a-t-il déclaré. «Mais garder votre concentration pendant autant de tours, c’est le plus dur car il est facile de se détendre un peu quand on est en tête et il est facile de se tromper.

«Vous devez donc continuer à vous rappeler de rester concentré, de garder vos pensées sur la route. Je pense que le rythme était très contrôlé car tout le temps, si quelqu’un essayait de me pousser un peu en termes de temps au tour, nous pouvions répondre et creuser l’écart.

Verstappen n’avait jamais été sur le podium à Monaco avant ce week-end et a expliqué que revendiquer la victoire de la course ressemblait un peu à une «rédemption», peut-être une référence à son erreur en 2018 sur le circuit qui a vu son coéquipier Daniel Ricciardo gagner de pôle.

«C’est bien», a-t-il ajouté.

«Je n’ai jamais été sur le podium, puis la première fois, tout de suite une victoire. C’est donc un peu de rédemption pour toutes les autres courses ici parce que je n’ai jamais vraiment eu de sensation agréable un dimanche ici.