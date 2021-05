c’est un “plug” pour l’équipe “

27/05/2021 à 20:51 CEST

Daniel Guillen

Ancien attaquant de l’Inter, du Milan ou du Real Madrid, Antonio Cassano, a battu Cristiano Ronaldo et est venu à la défense d’Andrea Pirlo sur la chaîne Twitch de Christian Vieri: “Il a remporté deux trophées et s’est qualifié pour la Ligue des champions lors d’une année de transition, malgré Cristiano Ronaldo, qui est un prise de courant. Si la Juventus confirme Andrea, je vais l’applaudir. Je pense qu’il le mérite “.

L’Italien a félicité l’entraîneur d’avoir laissé l’attaquant portugais dans un duel vital pour l’avenir de l’équipe: “Andrea a été très courageux de le laisser sur le banc contre Bologne. J’ai toujours dit que pour l’équipe, c’était un prise de courant: dimanche, il a été prouvé qu’il avait raison. J’espère que Pirlo restera et que Cristiano partira, donc nous verrons la vérité “.

Dans ce sens, l’ancien attaquant a souligné son soutien absolu à un personnage attaqué tout au long de la saison comme Andrea Pirlo: “Je tiens à féliciter quelqu’un qui a été insulté pendant quatre mois: Andrea Pirlo. Il a remporté deux titres et conduit la Juve en Ligue des champions. Il a rempli sa mission”.

De nombreuses inconnues à la Juventus 2021/22

La Juventus a clôturé la saison avec infaillible dans les deux engagements les plus importants du parcours: le titre Coppa contre Atalanta et le ticket pour la Ligue des champions. Ceux d’Andrea Pirlo ont montré de nombreuses carences tout au long de l’année, mais finalement Ils ont clôturé leur campagne 2020/21 avec deux titres et le billet européen.

La continuité de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’équipe, et Andrea Pirlo, le technicien projet, c’est dans l’air. Les deux entrent dans la dernière année du contrat et du tableau bianconera n’ont pas encore pris de décision.