C’est un rapport provisoire, les besoins en oxygène changent au jour le jour : chef de l’AIIMS sur la controverse sur l’oxygène

Le panel de cinq membres a déclaré que le gouvernement de Delhi avait revendiqué l’allocation de 700 MT d’oxygène le 30 avril d’oxygène de qualité médicale en utilisant une “mauvaise formule”.

Au milieu de la controverse sur un rapport sur les besoins en oxygène de Delhi soumis par un panel nommé par la Cour suprême et dirigé par lui, le directeur de l’AIMS, Randeep Guleria, a déclaré samedi qu’il s’agissait d’un rapport provisoire et que les besoins en oxygène sont dynamiques et changent de jour en jour.

Dans le rapport, le sous-groupe de cinq membres dirigé par Guleria a déclaré que les besoins en oxygène de Delhi ont été « exagérés » par quatre fois lors de la deuxième vague de Covid. «C’est un rapport intermédiaire. Les besoins en oxygène sont dynamiques et changent de jour en jour. L’affaire est en instance », a déclaré le chef de l’AIIMS à PTI.

À la suite du rapport, le BJP avait accusé vendredi la dispense d’Arvind Kejriwal de « négligence criminelle », tandis que le gouvernement AAP a à son tour accusé le parti du safran d’avoir « concocté » un tel rapport. Samedi, Kejriwal a cherché à sortir de la controverse et a appelé tout le monde à travailler ensemble pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie d’oxygène dans la prochaine vague de Covid.

« Pouvons-nous travailler maintenant si votre combat pour l’oxygène est terminé ? Créons ensemble un système pour que personne ne soit confronté à une pénurie d’oxygène dans la troisième vague », a déclaré Kejriwal dans un tweet en hindi. « Il y a eu une grave pénurie d’oxygène lors de la deuxième vague. Il ne devrait pas en être ainsi dans la troisième vague. Corona gagnera si nous nous battons les uns contre les autres. La nation gagnera si nous combattons ensemble », a-t-il ajouté.

Le sous-groupe constitué par la Cour suprême pour auditer la consommation d’oxygène dans les hôpitaux de la capitale nationale au cours de la deuxième vague a déclaré que le gouvernement de Delhi avait “exagéré” la consommation d’oxygène et réclamé 1 140 MT, quatre fois plus que la formule pour le lit. capacité requise de 289 MT.

Deux membres, BS Bhalla, le principal ministre de l’Intérieur du gouvernement de Delhi, et le directeur clinique de Max Healthcare, Sandeep Budhiraja, ont remis en question les conclusions. Bhalla a fait part de ses objections et de ses commentaires sur le rapport intérimaire de 23 pages qui lui a été communiqué le 30 mai. Le rapport contient une annexe de la communication envoyée par Bhalla le 31 mai dans laquelle il a déclaré qu’une lecture du projet de rapport intérimaire le rend ” douloureusement apparent “. que le sous-groupe, au lieu de se concentrer sur la tâche, a délimité les termes de l’ordonnance de la Cour suprême en date du 6 mai.

