“C’est un rêve de jouer contre un grand comme Barcelone et de marquer”

in

30/09/2021

Le à 00:25 CEST

.

L’attaquant uruguayen Darwin Núñez, auteur de deux des buts de la victoire de Benfica (3-0) contre Barcelone mercredi, a déclaré que c’est un “rêve” de jouer contre une “grande” équipe comme le Barça et marquer.

“C’est un rêve de jouer contre une grande équipe comme Barcelone et de marquer. C’est une grande satisfaction”Darwin a déclaré dans des déclarations à la chaîne Eleven après le match.

L’Uruguayen a ouvert le score après trois minutes et l’a fermé en 79 avec un deuxième but, sur penalty, une performance qui lui a valu d’être souligné comme le meilleur joueur du match.. “C’est très important pour moi de remporter ce trophée, mais le plus important était la victoire de l’équipe”, a-t-il déclaré..

Darwin est parti contre le Barça

| .

“C’est notre premier match à domicile, c’était très difficile et nous savons que aucun jeu ne sera plus facile pour nousMais ça ne doit pas être facile pour eux de jouer contre Benfica », a-t-il déclaré.

La victoire laisse Benfica deuxième du groupe avec quatre points, derrière le Bayern Munich, après deux matches de phase de groupes. “Nous allons pas à pas”, a déclaré l’attaquant des ‘aigles’, qui sont les leaders de la Ligue du Portugal après une série de triomphes au cours des sept premières journées.