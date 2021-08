“C’est un rêve devenu réalité”

26/08/2021 à 16h23 CEST

Paula B. Navarro

Ce jeudi Luis Enrique a officialisé la liste des joueurs qui ont été convoqués, disputer les trois matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar. Comme prévu, ils étaient anticipés surprend et l’un d’eux a été Abel Ruiz.

Le Valencien de 21 ans a été l’un des noms qui ont surpris sur la liste de Luis Enrique, qui a appris la nouvelle après avoir terminé l’entraînement de ce matin avec le Sporting Club de Braga. Et comme raison de cette nouvelle, Next, la chaîne du club l’a interviewé où le joueur a été très content de la nouvelle.

“Je suis très content, c’était la première nouvelle que j’ai reçue à la fin de l’entraînement. Je suis très heureux, c’est un rêve que j’entretiens depuis l’époque où j’étais dans ma ville et rêvais de jouer dans l’équipe A. Un rêve qui se réalisera aujourd’hui », a-t-il commencé à dire.

Le joueur assure qu’il a travaillé et lutté pour faire ses débuts en équipe nationale : “C’est long à travailler. Dès son plus jeune âge, se battre tous les jours pour un rêve comme faire ses débuts dans l’équipe seniorJ’espère pouvoir jouer une minute et je suis content de l’appel. C’est très difficile là-bas. Il y a beaucoup de bons joueurs en Espagne et être sur la liste est déjà un grand bonheur”.Je suis venu à Braga pour grandir et c’est ce que je fais, je veux aider Braga à être là-haut, nous avons eu une excellente saison l’année dernière et nous essaierons de la rendre encore meilleure si possible, pour apporter de la joie aux fans & rdquor;, a conclu Abel Ruiz.

La Roja affrontera trois matches à élimination directe qui servira à obtenir une place dans le Coupe du monde 2022. ils feront face Suisse, Géorgie et Kosovo respectivement les 2, 5 et 8 septembre.