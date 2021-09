“C’est un rêve devenu réalité”

09/12/2021 à 10h33 CEST

.

Le joueur de tennis britannique Emman raducanu, 18 ans, proclamée ce samedi nouvelle championne de l’US Open 2021 féminin, a déclaré qu’elle avait réalisé le rêve de sa vie et a souligné qu’elle l’avait réalisé grâce au soutien que les fans de New York lui ont apporté à tout moment.

Tout le monde a sa fin de conte de fées 😊 @ EmmaRaducanu | #USOpen pic.twitter.com/2ttCchmixi – US Open Tennis (@usopen) 11 septembre 2021

“Dès le premier jour où j’ai commencé la phase préliminaire, j’ai reçu tout leur soutien, qu’ils ont maintenu jusqu’à la finale, donc sans cela ma victoire n’aurait pas été possible”, a-t-il déclaré. Raducanu, qui a terminé le tournoi sans abandonner un seul set, quelque chose qui n’était pas arrivé depuis que l’Américaine Serena Williams l’a réalisé en 2014. “Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi.”

Raducanu, le numéro 150 mondial, remporté en une heure et 51 minutes par 6-4 et 6-3 au Canadien Leyla Fernandez, 19 ans, 73e sur la liste ATP, dans ce qui était la plus jeune finale de l’histoire de l’Open depuis 1968 et la deuxième d’un Grand Chelem depuis 1999 à Wimbledon, Williams, 17 ans, et la Suissesse Martina Hingis, 18 ans.

PREMIER BRITANNIQUE À GAGNER UN « GRAND » APRÈS WADE

La nouvelle championne de l’Open devient également la première joueuse de tennis britannique à remporter un titre du Grand Chelem féminin depuis que la légendaire Virginia Wade a remporté le titre de Wimbledon en 1977.

J’ai joué du bon tennis, je m’amuse et au final j’ai obtenu un titre dont je rêvais, mais que je ne pensais pas du tout obtenir quand je suis arrivé au tournoi pour jouer la phase préliminaire », a-t-il admis.” Même quand je suis sorti pour jouer le match devant Leylah (Fernández), il ne savait pas non plus ce qui pouvait arriver “, a-t-il ajouté.

Toute cette histoire de champion semble s’installer 🏆 pic.twitter.com/KBSt6XZtR1 – US Open Tennis (@usopen) 12 septembre 2021

Raducanu disposait d’une plus grande réserve de puissance physique que Fernandez, qui, après avoir éliminé les grands favoris lors des quatre derniers matches en trois sets, est venu sans la force de jouer dans un autre retour.

2,5 MILLIONS ET LE 24E DU CLASSEMENT WTA

Le nouveau champion de l’Open, qui a remporté un prix en espèces de 2,5 millions de dollars, et occupera la 24e position du classement WTA à partir de lundi, a battu les Suisses au premier tour. Stefanie Voegele (6-2 et 6-3), dans la seconde elle a battu les Chinoises 6-2 et 6-4 Shuai zhang et dans le troisième la victime était l’Espagnole Sara Sorribes (6-0 et 6-1).

Déjà en huitièmes de finale, elle a vaincu l’Américaine 6-2 et 6-1 Shelby Roger, qui avait étonnamment éliminé le favori du tournoi et numéro un mondial, l’Australien Ashleigh Barty.

Alors il a pu avec la médaille olympique, le Suisse Belinda Bencic, onzième favorite, en la battant 6-2 et 6-1, en quart de finale et en demi-finale, elle a écrasé la Grecque 6-1 et 6-4 Marie Sakkari, dix-septième favori.

“Ce fut une tournée de rêve et chaque jour je me sens plus confiante dans mon jeu”, a-t-elle admis. Raducanu, d’un père roumain et d’une mère chinoise, né à Toronto, mais qui a déménagé à Londres avec sa famille au bout de deux ans, et possède toujours un passeport canadien.