25/10/2021 à 23:51 CEST

Sport.es

Le joueur de tennis espagnol Image de balise Carlos Alcaraz, 18 ans, a célébré lundi sa sélection pour représenter l’Espagne lors de la prochaine édition de la Coupe Davis et a décrit l’expérience comme « un rêve devenu réalité ».

« Je suis tellement content que le capitaine me fasse confiance et qu’il m’a appelé dans l’équipe. Pour moi, c’est un rêve devenu réalité de faire partie de l’équipe espagnole en Coupe Davis », a expliqué le Murcien en conférence de presse après sa victoire (6-4, 6-3) au premier tour de la Tournoi de Vienne avant les britanniques Daniel Evans.

l’Espagne, actuel champion de Coupe Davis, défendra le titre à Madrid du 25 novembre au 5 décembre avec une équipe composée de Feliciano López, Marcel Granollers, Pablo Carreño, Roberto Bautista et Alcaraz lui-même.

Même comme ça, Alcaraz était prudent et a rappelé que ce sera le capitaine de l’équipe qui décidera finalement de jouer ou non des matchs dans le tournoi. La grand bas de l’équipe espagnole sera Rafael Nadal. Le Majorquin, qui a remporté ses 29 derniers matchs à Davis, Il n’a plus couru depuis sa défaite en demi-finale de Roland Garros pour une blessure chronique au pied droit.

« Il n’est pas là Rafa, mais même ainsi, nous avons une grande équipe et nous avons une chance de gagner Davis », a-t-il déclaré avec confiance. Malgré sa jeunesse, Alcaraz il a atteint les quarts de finale de la dernière édition de l’US Open et a remporté son premier tournoi ATP World Tour 250 cette année à Umag, en Croatie, des réalisations qui l’ont aidé à se hisser à la 42e place du classement ATP.