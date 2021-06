“C’est un rêve devenu réalité”

15/06/2021 à 13h30 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de tennis andalou, Alexandre Davidovitch, représentera l’Espagne aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2021 dans la modalité tennis après être entré dans le classement du classement avec une place garantie : “Pour moi, comme pour la plupart des athlètes, participer aux Jeux Olympiques est un rêve devenu réalité et une récompense pour tout le travail que nous avons accompli pendant toutes ces années”.

Celui de Malaga, qui atteint les quarts de finale de Roland Garros, a assuré que c’est une fierté de représenter le pays dans un événement sportif aussi important : “Très heureux de participer aux premiers Jeux Olympiques représentant l’Espagne. J’irai à Tokyo avec une grande envie de jouer, d’aller le plus loin possible et d’acquérir de l’expérience”.

Le numéro 35 au classement ATP ira dans la capitale japonaise avec ses compatriotes Rafael Nadal, Pablo Carreño et Roberto Bautista. La Fédération Internationale de Tennis a nommé les athlètes éligibles en vertu de leur classement ATP jusqu’à un maximum de quatre par pays, donc le Malaga a atteint la dernière place.

Le tennisman n’a pas pu vaincre Zverev en quarts de finale du dernier Roland Garros, que Djokovic a remporté, et a reconnu qu’il n’était pas à la hauteur, en plus de présenter des problèmes physiques : “Je suis un peu déçu de moi-même. Mon physique et ma mentalité m’ont fait défaut, et je ne voulais pas donner cette image. Je pars avec une épine. Hier et aujourd’hui je n’ai pas pu mettre de chaussette, j’étais assez mal physiquement. “.

Dans ce sens, il précise qu’il a choisi de jouer malgré tout : “Je ne savais pas si j’allais sur le court aujourd’hui, car je ne voulais pas faire ce que j’ai fait, mais je voulais vivre l’instant présent et tout au long du match tout m’a pesé, aussi bien physiquement que mentalement”.