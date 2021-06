“C’est un succès d’être en finale et maintenant nous allons essayer de la gagner”

23/06/2021

Après avoir laissé Movistar Inter et Palma Futsal dans le caniveau (avec le facteur piste contre), une renaissance Le FC Barcelone joue ce jeudi le premier match de la finale aux Palau à 20h30 contre le Levante UD de moins en moins surprenant.

Avec le billet pour les prochains Champions déjà assuré pour les deux équipes, l’objectif du Barça est de faire le premier pas pour avoir deux chances de conquérir leur cinquième championnat (le premier à Paterna dimanche et l’hypothétique deuxième, mercredi encore aux Palau) .

Lors d’une de ses dernières réunions sur le banc, Andreu Plaza revient après avoir raté les deux matches contre Palma pour le rouge direct qu’il a vu lors du troisième quart de finale contre l’Inter.

“La cerise sur le gâteau, c’est la Ligue des champions, car c’est le titre le plus médiatique, mais le plus difficile c’est la ligue pour le nombre de matchs que vous avez à gagner et pour ce play-off compliqué. Je pense qu’au fur et à mesure que les choses se sont passées, c’est un succès d’avoir atteint la finale et une fois ici, nous essaierons de la gagner », a déclaré le natif de Gérone.

“Nous avons atteint la finale aux troisième et cinquième de la saison régulière, ce qui montre l’énorme égalité qui existe. Obtenir la troisième position lors de la dernière journée nous donne maintenant l’avantage du terrain. Vous devez gagner deux matchs et ce n’est pas le cas. importe l’ordre, même s’il est clair que gagner le premier est un plus mental. Oui c’est important de gagner le premier, mais ce n’est pas définitif”, a poursuivi l’entraîneur du Barça..

Plaza a souligné qu’ils arrivent avec de bons sentiments. “Physiquement, nous allons bien, car avoir terminé les demi-finales en deux matchs contrairement au rival nous donne un petit avantage, car nous nous sommes également déconnectés pendant trois jours pour recharger les batteries et je pense que l’équipe arrive en très bon état pour affronter ce match », a déclaré le Catalan.

Le Barça a su souffrir pour éliminer Palma

| JAVI FERRÁNDIZ

“Levante a connu une saison sensationnelle et a déjà un prix auquel ils ne s’attendaient peut-être pas, la Ligue des champions. Maintenant, ils arrivent avec un point de manque de pression et cela les rend encore plus dangereux, car nous avons la pression de devoir gagner à chaque fois qu’elle est également doublée à cause de l’avantage du terrain, mais nous sommes arrivés avec beaucoup de confiance”, a conclu l’entraîneur barcelonais.

L’une des meilleures nouvelles de la demi-finale a été le travail de Dyego malgré le fait qu’il ait participé à tous les play-offs avec un grave problème de cheville qui l’a empêché de participer aux deux derniers matches de quart de finale contre l’Inter.

“Je suis très motivé. Jouer une finale est toujours la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et sur le plan physique, car j’ai encore un malaise. J’ai été exclu des quarts et Je joue avec la douleur mais je ferai de mon mieux et je suis très heureux de pouvoir être en piste », a déclaré le Brésilien.

Dyego, avec le préparateur physique Jordi Illa

| FCB

“Ce fut une année atypique avec beaucoup de difficultés au début. En championnat, nous n’avons pas bien commencé et à la fin nous avons pu terminer troisième. Il n’est jamais arrivé que le tiers ait un avantage sur le terrain en finale et que montre à quel point cette ligue est différente. Nous sommes très heureux d’avoir atteint la finale de la ligue et c’est très important de pouvoir décider chez soi”, a souligné celui de Palmitos.

Dyego a insisté pour que Levante “a connu une saison incroyable. Il est très important de gagner le premier match. Vous devez gagner de toute façon. Si vous perdez, vous devez gagner chez votre adversaire, ce qui est beaucoup plus difficile. Je pense que si nous allons 1-0, la pression ira de son côté et cela peut nous faciliter les choses. »