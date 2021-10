« C’est un super endroit où être »

L’attaquant de Nottingham Forest Lyle Taylor a félicité son nouveau manager Steve Cooper.

Depuis son arrivée au City Ground, les Reds sont invaincus lors de leurs trois derniers matches de championnat, avec Taylor disant à BBC Radio Nottingham que l’attention portée aux détails de son nouveau patron est « hors de ce monde ».

Et ça se voit. Les forêts dernier match avant la pause internationale les a vus dominer Ville de Birmingham 3-0 à St Andrews.

Il a déclaré à BBC Radio Nottingham: « C’est un endroit formidable en ce moment, tout a été renversé et ce n’est pas pour dénigrer l’ancien manager parce que je ne voudrais jamais faire ça, c’est évidemment un très bon football manager, ses réalisations avant son arrivée au club étaient devant lui.

« Il a dit ‘d’accord, c’est ce que nous allons faire, c’est ainsi que nous allons jouer et nous allons garder le ballon, nous allons jouer par l’arrière et nous allons faire ceci et nous allons faire cela.

Cooper’s les hommes affronteront Blackpool à domicile samedi et tenteront de remporter leur première victoire de la saison au City Ground.

Malgré la bonne forme récente, Forest n’a obtenu qu’un point sur 15 possibles à domicile cette saison, mais Taylor insiste sur le fait qu’il y a un grand buzz autour du club, tout cela grâce à Cooper.

« Vous voyez que l’attention portée aux détails dans la formation est hors de ce monde. J’ai 31 ans et ça déchire le livre de jeu et recommence, c’est dingue », a-t-il ajouté.

« L’atmosphère autour de l’endroit est fantastique et en tant que joueur, vous vous occupez de vos affaires. Vous allez travailler, mais si vous pouvez aller travailler et profiter de ce que vous faites, obtenez une sorte de véritable buzz sur l’endroit et un réel sentiment d’accomplissement, puis amenez-le sur le terrain en tant qu’équipe, pas seulement en tant que 11 joueurs mais en tant qu’escouade, vous allez bien faire et tout est dirigé par l’homme à la barre.

Taylor, qui a marqué un but cette saison, espère aider son équipe à maintenir son invincibilité et à l’étendre à quatre matches de championnat.

Si les Reds décrochent une victoire samedi et que les résultats passent, ils pourraient remonter de la 17e à la 14e Championnat.

Bataille de championnat en couple pour Kienan Davis

Forêt de Nottingham et Alimenter pourraient s’affronter pour la signature de Aston Villa le chanteur Kienan Davis.

Villa serait sur le point d’envoyer Davis en prêt dans la fenêtre de transfert de janvier au milieu des intérêts des deux clubs de championnat.

L’attaquant semblait prêt pour un déménagement temporaire cet été après avoir échoué à faire sa marque à Villa Park. Le joueur de 23 ans n’a fait que trois départs dans toutes les compétitions pour Villa la saison dernière.

Cela avait conduit Dean Smith à donner le feu vert à Davis pour obtenir du temps de jeu ailleurs. En tant que tel, un certain nombre de clubs de championnat le poursuivaient en juillet.

Forest et Stoke étaient deux des clubs qui regardaient Davis. Il est sorti du banc lors de la défaite 2-0 de Villa contre Stoke en pré-saison et un accord semblait probable.

« C’est un joueur de Villa et il est entré en action aujourd’hui depuis le banc », a déclaré le patron de Stoke, Michael O’Neill.

«Je suis sûr que c’est un joueur qui figure sur la liste de nombreux clubs de championnat. Et nous nous situerions dans cette catégorie.

« Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se concrétisera au cours des prochaines semaines. »

Mais tout comme Davis semblait prêt à obtenir un prêt, il s’est blessé au genou et a été exclu pendant deux mois. Il est resté à Villa Park pour se concentrer sur son processus de rétablissement.

