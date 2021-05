“ C’est un virus imprévisible ” ⋆ 10z viral

Un travailleur prend une pause tout en nettoyant un terrain de basket à la Glasgow Middle School, une école publique du comté de Fairfax, pendant la date limite pour que les familles et les enseignants du comté décident entre l’enseignement / apprentissage à domicile ou en classe en raison du coronavirus, à Falls Church , Virginie, 15 juillet 2020 (Kevin Lamarque / .)

Anita Dunn, conseillère principale du président Biden, a réitéré vendredi la déclaration du président selon laquelle les écoles seront «probablement» entièrement ouvertes d’ici septembre, dans une interview sur l’état de l’Union de CNN dimanche.

L’animateur Jake Tapper a demandé à Dunn si l’administration Biden pouvait garantir que toutes les écoles K-12 seraient ouvertes «à plein temps» pour «l’apprentissage en personne» d’ici l’année scolaire à venir. Tapper a également demandé si l’administration repousserait n’importe quel parti, y compris les syndicats d’enseignants, «qui défendent toute position contraire non étayée par la science».

Dunn a vanté le fait que 80 pour cent des enseignants aux États-Unis ont été vaccinés, mais a appelé à plus de vaccination dans la population générale avant la nouvelle année scolaire.

Anita Dunn, conseillère du président, dit que les écoles devraient probablement rouvrir en septembre si les gens continuent à se faire vacciner, ajoutant que ce n’est pas absolu parce que «c’est un virus imprévisible». #CNNSOTU pic.twitter.com/VzvykrW7sB – CNN (@CNN) 2 mai 2021

Biden «a dit ‘probablement’, il n’a pas dit ‘absolument’, mais compte tenu de la science, si le programme de vaccination dans ce pays se poursuit – si les gens vont se faire vacciner – il pense que les écoles devraient pouvoir rouvrir en septembre. », A déclaré Dunn. «Mais il a dit ‘probablement’, il n’a pas dit ‘absolument’, parce que nous avons tous vu cela depuis, malheureusement, janvier 2020: c’est un virus imprévisible.

Biden a déclaré que les écoles devraient «probablement toutes être ouvertes» d’ici septembre dans une interview accordée à NBC News Today vendredi, ajoutant qu ‘«il n’y a pas de preuves irréfutables qu’il y ait une grande transmission parmi ces jeunes».

L’administration Biden a eu du mal à rouvrir complètement les districts scolaires qui sont passés à l’apprentissage à distance pendant la pandémie de coronavirus, face à l’opposition des syndicats d’enseignants dans certains des plus grands districts du pays. Actuellement, 4% des écoles américaines fonctionnent avec un apprentissage entièrement à distance, tandis que 48% ont un apprentissage hybride à distance et en personne, selon le Return to Learn Tracker de l’American Enterprise Institute.

Moins de la moitié des écoles du pays, soit 47 pour cent, fonctionnent avec un apprentissage complet en personne.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.