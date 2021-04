C’est un vol! La nouvelle mini-série Netflix sur le plus grand vol d’art au monde | Divertissement

This Is A Heist: The World’s Biggest Art Theft est la nouvelle mini-série récemment publiée par Netflix qui plonge dans l’un des mystères les plus déconcertants du monde de l’art des dernières décennies: plus de 500 millions de dollars d’art volés dans un musée de Boston en 1990.

Au petit matin du 18 mars 1990, jour de la Saint-Patrick, et pendant 81 minutes, deux voleurs se faisant passer pour des policiers de Boston ont ligoté les deux gardes de sécurité et ont réussi à saisir un bouton d’art de 500 millions de dollars au musée Isabella Stewart Gardner. Collection.

C’est considéré l’un des plus grands braquages ​​artistiques de l’histoire et reste l’un des grands mystères non résolus du monde de l’art. 30 ans se sont écoulés depuis le vol qualifié et rien, ou presque rien, n’est connu à ce sujet.

Les œuvres de grands maîtres tels que Rembrandt, Vermeer, Degas ou Manet évalués à des millions d’euros ont disparu sans laisser de trace, et aujourd’hui on n’en sait rien. Même la succulente récompense, qui depuis 2017 s’élève à pas moins de 10 millions de dollars, n’a réussi à attirer aucun indice du vol, et trois décennies plus tard, personne n’a été arrêté ni identifié comme suspect.

C’est l’axe principal de Ceci est un vol: le plus grand braquage artistique du monde, la nouvelle série documentaire de quatre épisodes que Netflix vient de lancer cette semaine. Dirigé par Colin Barnicle, le projet a duré cinq ans et offre un regard complet sur l’un des cambriolages artistiques les plus déroutants de l’histoire, un regard en profondeur sur un cas où aucun progrès n’a été réalisé en 30 ans.

Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo, en su título en España, trata de esclarecer este complejo enigma mediante consultas de la escena del crimen, registro de las evidencias y entrevistas a especialistas y personajes que estuvieron implicados directamente en el caso , en plus de étudier diverses théories qui se sont préparées au fil des ans.

Le couple de voleurs a volé un total de 13 œuvres d’art et antiquités du musée, dont le plus remarquable était “La tempête sur la mer de Galilée” de Rembrandt. Alors que les deux gardes de sécurité, Abath et Hestad, étaient menottés dans le sous-sol du musée, les voleurs ont arraché les œuvres d’art de leurs cadres, avec très peu de délicatesse, et se sont enfuis avec eux sous leurs bras au milieu de la nuit camouflés parmi les centaines de personnes célébrant la Saint-Patrick, passant complètement inaperçues.

This Is A Heist: Le plus grand vol d’art au monde est une mini-série documentaire de seulement 4 épisodes d’environ 50 minutes que vous pouvez déjà voir sur Netflix qui ne vous fera pas arrêter de manger lourd comme cet autre documentaire que vous pouvez également voir là-bas, mais ce qui en raison de sa durée est une suggestion parfaite à voir pendant le week-end, surtout si vous aimez les histoires de vols et de vols.