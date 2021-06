C’est une bonne journée : Jack Black et Ice Cube font équipe pour une nouvelle comédie sauvage

Selon The Hollywood Reporter, Jack Black jouera probablement aux côtés de Ice Cube dans Oh Hell No, alors que le projet explore la relation entre les personnages des deux stars. Bien que cela ne semble pas trop excitant, j’en aurais déjà fini avec la promesse de voir les deux artistes comiques interagir à l’écran. Oh, ai-je oublié de mentionner que le personnage de Black tombe amoureux de la mère du personnage d’Ice Cube ? Oui, cela ajoute définitivement un tout nouveau niveau d’or potentiel pour la comédie et rend parfaitement le titre approprié.