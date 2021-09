“C’est une bonne victoire, on n’était pas si mal”

25/09/2021

Le à 21:08 CEST

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a déclaré que son équipe avait remporté une “bonne victoire” contre Breogán et que ce n’était pas “si mal” malgré la souffrance de s’imposer au Palau Blaugrana (78-69).

“On a commencé le match très sérieusement, avec beaucoup d’énergie, puis on n’était pas si mal mais pour chaque erreur de notre part, ils punissaient comme une équipe d’Euroligue. Breogán fait un basket très sérieux et ordonné avec des idées très claires”, a-t-il ajouté. l’entraîneur lituanien.

“Maintenant, nous avons trois ou quatre séances d’entraînement et la danse commence déjà, avec 12 matchs en un mois, avec sept sorties et parfois, quatre matchs en sept jours. La semaine prochaine est très importante pour nous car nous avons les dernières séances d’entraînement avant longtemps.”, a-t-il déclaré en évoquant le fait que l’Euroligue débute vendredi pour l’équipe du Barça contre Alba Berlin, ce qui conduira à un nombre élevé de matches.

Le poids des gros titres

“Nos joueurs importants jouent de nombreuses minutes et nous attendons que les nouveaux entrent dans la dynamique d’équipe, connaître la philosophie et être beaucoup mieux physiquement », a déclaré Saras.

“En ce qui concerne Sanli et Kyle, je pense qu’ils sont dans un moment de pré-saison. Ils ne sont pas dans un grand moment physique et ils ont besoin d’une mini pré-saison et ils le feront avec un peu de temps. Mais le plus important, c’est l’envie qu’ils mettent”, a-t-il déclaré.

Concernant le niveau affiché par Nikola Mirotic, qui a terminé le match avec 22 points et un PIR de 32, Jasikevicius a déclaré qu’il le considère comme “très sérieux, très bien et très concentré”.a-t-il commenté. “Il fait beaucoup de dégâts là où il touche”, a-t-il souligné.

Hayes satisfait de votre contribution

Pour sa part, Nigel-Hayes, qui a joué un bon match, a déclaré que “nous avons joué un bon match, nous avons bien fait les petites choses., même si nous les avons laissés marquer des paniers faciles, mais nous avons joué un bon match défensivement. »

Pour Hayes, « mon intégration se passe bien, j’aime la ville, la nourriture, même si je n’ai pas eu beaucoup de temps pour visiter Barcelone. Tout fonctionne bien, l’équipe est fantastique, et maintenant j’essaie juste de me concentrer sur les matchs et de me maintenir bien physiquement”, a-t-il déclaré.