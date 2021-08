“C’est une chose triste, vous ne voulez jamais que cela se produise”

05/08/21 à 19h33 CEST

L’Espagnol Dani Pedrosa, pilote d’essai KTM qui participera au Grand Prix MotoGP de Styrie, a souligné à propos de l’abandon à la fin de la saison de l’Italien Valentino Rossi que “c’est quelque chose de triste parce que c’est quelque chose que vous ne voulez jamais arriver, surtout quand vous êtes en compétition au plus haut niveau, comme il le fait depuis tant d’années.”

“C’est un jour triste, comme cela m’est aussi arrivé, mais à la fin c’est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter, tôt ou tard c’est quelque chose qui arrive à tous les pilotes, même si dans leur cas c’est spécial, car il a beaucoup et de très bons souvenirs”, poursuit en la matière Pedrosa.

“Il ne reste plus qu’à montrer un grand respect pour sa décision et, dans mon cas, pour le fait d’avoir pu se battre avec lui, car nous nous sommes battus dans les moments les plus critiques de notre carrière sportive et c’est pourquoi j’ai le plus grand respect et respect pour lui. Je tiens à vous remercier, ” Dani Pedrosa.