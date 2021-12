02/12/2021 à 04:09 CET

Novak Djokovic, classé ce mercredi avec l’équipe serbe pour les demi-finales de la Coupe Davis en s’imposant 2-1 face au Kazakhstan, a profité de sa comparution ultérieure devant la presse pour soutenir « pleinement » la décision de la WTA de ne pas organiser de tournois en Chine jusqu’à ce que la situation du joueur Shuai Peng soit clarifiée. « C’est une organisation de joueuses, donc je soutiens pleinement la WTA », a-t-elle déclaré.

Le numéro un mondial a influencé que sa position serait la même s’il venait d’un autre pays. « Ce serait la même chose avec n’importe qui qui serait arrivé à ça », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas assez d’informations sur Peng. C’est une décision très courageuse, il est important que nous nous soutenions mutuellement », a-t-il déclaré. Peng a dénoncé les abus sexuels d’un ancien dirigeant chinois et depuis lors, il n’y a eu aucune trace de son statut ou de l’endroit où il se trouve, bien que le CIO ait fait état d’une téléconférence au cours de laquelle la joueuse de tennis a demandé le respect de sa vie privée.

Concernant la victoire en quarts de finale et la Demi-finale de la Coupe Davis face à la Croatie, Djokovic a déclaré que cela supposera « une motivation supplémentaire », bien que « le plus important soit le respect et l’amitié qu’il y a entre les joueurs ». « Borna Coric est l’une des surprises de Davis et ils ont les meilleurs doubles du monde. Voyons ce qui se passe. Tout est ouvert », a déclaré le Serbe. Lors de son match en simple contre Alexander Bublik, il a admis que c’était « une performance très solide » et a célébré qu’il pouvait également gagner le double malgré son manque d’expérience avec Nikola Cacic. « Nous n’avions pas joué plusieurs fois ensemble dans ce format, nous n’avions pas gagné non plus. Nous nous sommes bien remis de la perte du deuxième set », a-t-il admis. Djokovic a montré son « appréciation à Mikhail Kukushkin », vainqueur du seul point kazakh.

Mikhail Kukushkin, quant à lui, s’est déclaré « vraiment heureux » après « un match dramatique » qui s’est terminé 7-6 (5), 4-6 et 7-6 (11). « Le troisième set était fou. Il perdait 5-2, j’ai économisé beaucoup de balles de match avec son service. La fin du match était, je ne sais pas, je ne peux même pas décrire le sentiment d’un match comme cela », a-t-il déclaré. « Je suis sûr que je me souviendrai de ce type de jeu pour toujours. C’est pourquoi nous jouons au tennis, pour ce type de jeu », a-t-il ajouté. Kukushkin a rappelé qu’il a joué contre Davis pendant 14 ans et « c’est la sixième fois en quarts de finale au cours des 10 dernières années ». « Je pense que c’est un assez grand succès pour le pays qui n’a pas une grande histoire dans le tennis. J’espère vraiment que nos bons résultats stimuleront la prochaine génération du Kazakhstan. C’est pour cela que nous travaillons », a-t-il déclaré.

Le Serbe Miomir Kecmanovic, perdant face à Kukushkin, s’est mis en colère lorsqu’on l’a interrogé en conférence de presse sur son manque apparent d’agressivité à certaines étapes du match. « Je joue depuis trois heures et demie, donc je ne sais pas quoi faire pour donner l’impression que j’essaie », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je suis déçu. Cela ne fait pas de bien de décevoir l’équipe de cette manière, surtout dans un match aussi important. Mais j’ai donné tout ce que j’avais », a-t-il déclaré. Le Serbe a déclaré qu’il s’agissait « sans aucun doute » de sa défaite la plus douloureuse. « Je n’étais pas nerveux, juste en pensant à la meilleure chose à faire. J’ai toujours servi de la même manière mais il a fait des retours incroyables. J’ai donc l’impression d’avoir eu de la malchance », a-t-il commenté. Kecmanovic était reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de faire ses débuts à Davis et d’avoir été accepté par les autres « dès le début ».