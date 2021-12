« C’est une décision très importante »

29/12/2021

Le à 13:42 CET

Juan Ruiz Sierra

Le débat sur la réduction des quarantaines pour les personnes infectées par le coronavirus est déjà imparable. le Conseil interterritorial de la santé, L’instance qui réunit les hauts responsables de la santé du gouvernement et des autonomies, prendra une décision ce mercredi après-midi, a annoncé le chef de l’exécutif, Pedro Sanchez, lors de sa comparution pour faire le bilan de l’année qui s’achève.

Sánchez, qui il y a une semaine n’a pas non plus voulu donner son avis sur la nécessité pour les territoires d’approuver les restrictions dues à l’explosion de la variante omicron, a positionnement évité avec clarté sur la nécessité de raccourcir l’isolement des positifs, de dix à cinq ou sept actuellement, conformément à ce qui a déjà été approuvé par des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Le président s’est référé à ce qu’ont indiqué les experts de l’Alerte Report et a transmis son « Respect absolu & rdquor; à ce que décident le ministère de la Santé et les autonomies. « Cet après-midi la décision sera prise, nous attendrons ce que les techniciens nous diront sur une décision qui est très important pour de nombreux compatriotes & rdquor;, a-t-il dit.

Défenseurs

Plusieurs autonomies considèrent qu’il est arrivé le moment faire le pas. Surtout ceux régis par le PP, comme Madrid, Andalousie et Castilla y León. Mais aussi le président de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, défend l’initiative en allant plus loin : il estime qu’en cas de positifs asymptomatiques, l’isolement pourrait même être raccourci à trois jours, mais toujours avec un accord entre le gouvernement et les territoires. .

Les partisans de la baisse de l’offre des années quarante deux types d’arguments d’approuver cette mesure. D’une part, de type épidémiologique, puisque la variante omicron, étant capable d’infecter les personnes vaccinées, apporte généralement des images bénignes, à court terme ou directement asymptomatiques. D’autre part, les raisons sont aussi économique, depuis l’énorme capacité infectieuse de l’omicron, l’Espagne battant des records quotidiens de positifs et l’incidence se situant déjà au-dessus de 1 300 cas, un niveau sans précédent, elle pourrait paralyser les secteurs productifs et les services essentiels.

Lors de sa comparution, Sánchez a plaidé pour le maintien d’un « Solde & rdquor; entre la santé et l’économie. En outre, comme à de précédentes occasions ces derniers temps, il a fait valoir que cette sixième vague de la pandémie en Espagne est « différente & rdquor; aux précédents, en raison de la couverture vaccinale élevée. Malgré le nombre très élevé d’infections, la profession hospitalière c’est beaucoup moins qu’à d’autres moments.

« Il est évident que l’Espagne et le monde ne sont pas comme il y a un an. Nous sommes mieux parce que nous sommes vacciné. Et nous le voyons dans quelque chose qui a été fondamental lorsque nous avons dû prendre des décisions drastiques comme le confinement. Il faut maintenant évaluer l’évolution des hospitalisations et des USI, et il faut apprendre à vivre et à comprendre le virus avec la variante ómicron& rdquor;, a souligné le président.