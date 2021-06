C’est une dose d’eau distillée ? Mumbai et Kolkata frappés par de faux rackets de vaccins contre Covid ; plusieurs arrêtés

Debanjan Deb aurait joué un rôle clé dans l’organisation de trois faux centres de vaccination dans la capitale de l’État, où environ 2000 personnes ont été piquées de faux vaccins.

Alors même que la campagne de vaccination dans le pays s’accélère, le spectre des faux camps de vaccination fait également son apparition avec deux grandes villes – Mumbai et Kolkata – faisant état de plus de 2000 victimes de faux camps de vaccination. Alors que les agences d’enquête ont arrêté un certain nombre de fraudeurs impliqués dans le faux racket de vaccination, l’étendue totale des dommages ainsi que le constituant du faux flacon de vaccin restent incertains.

Pendant ce temps, sous le feu des photographies du faux pilier du racket de vaccination Debanjan Deb avec plusieurs dirigeants du TMC, le député de Rajya Sabha, le Dr Santanu Sen, a déclaré aujourd’hui qu’il avait déposé un FIR contre le fraudeur. Sen, qui est également le secrétaire de l’Association médicale indienne du Bengale occidental (IMA), a déclaré que peu de temps après avoir réalisé la mauvaise intention de Deb, il a déposé un FIR au poste de police de Muchipara demandant des mesures strictes contre le fraudeur, a rapporté l’agence de presse ANI. Le député de Trinamool a également partagé une lettre qu’il a écrite au poste de police de Muchipara dans laquelle il écrivait que l’accusé était venu au bureau de l’IMA à Kolkata avec quelques autres personnes et s’était fait cliquer.

Clarifiant davantage la controverse, Sen a écrit que l’accusé s’était abstenu de se présenter correctement et qu’il n’était pas possible de vérifier l’identité de toutes les personnes visitant une organisation accompagnées d’autres personnes. Parmi les dirigeants de TMC avec lesquels les photographies de Debanjan Deb sont devenues virales figurent le ministre senior Subrata Mukherjee, le président de la Kolkata Municipal Corporation Firhad Hakim, le député Trinamool de Sonarpur Lovely Moitra, entre autres.

Debanjan Deb aurait joué un rôle clé dans l’organisation de trois faux centres de vaccination dans la capitale de l’État, où environ 2000 personnes ont été piquées de faux vaccins. La police de Kolkata a également récupéré les faux vaccins et flacons dans la résidence de Deb. Un faux racket de vaccination similaire a été révélé à Mumbai, où environ 2000 personnes ont été vaccinées avec de faux vaccins dans plusieurs camps de vaccination privés organisés dans la ville. Prenant connaissance du faux racket de vaccination, la Haute Cour de Bombay a demandé mardi à la BrihanMumbai Municipal Corporation et à la police de Mumbai de formuler une politique pour lutter contre la menace du faux racket de vaccins. La police de Mumbai et de Kolkata a procédé à un certain nombre d’arrestations en plus de recueillir les déclarations des victimes du racket.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.