“C’est une équipe qui n’abandonne jamais”

15/06/2021 à 10h27 CEST

.

La base Amenez des jeunes, qui a montré son statut de leader avec un double-double de 25 points et 18 passes décisives, qui a permis le retour des Hawks d’Atlanta contre les Sixers de Philadelphie Dans le quatrième match (103-100) de la demi-finale de la Conférence Est, il a revendiqué la combativité de son équipe. “Cette équipe n’abandonne jamais, quel que soit le score”Young a déclaré à la fin du match. “J’aime la façon dont nous nous battons et je suis fier de notre équipe ce soir.”

Les Hawks, qui cravate 2-2 le meilleur des sept cravate, sous la direction de Young, ils ont pu surmonter un déficit de 18 points ils doivent avoir en première mi-temps. “J’ai toujours dit à tous mes coéquipiers et à l’entraîneur d’avoir confiance que tant que nous nous battrons sur le terrain, tout serait possible”, a déclaré Young. “Maintenant, la cravate est comme si elle avait commencé.”

Malgré des problèmes avec mon épaule droite, Young a surmonté le mauvais début de match qu’il a fait et a finalement réussi à faire les paniers décisifs tomber du côté des Hawks. “Quand il a enlevé ses vêtements d’échauffement, j’ai remarqué que son épaule n’était pas droite, que quelque chose n’allait pas”, a déclaré McMillan. “De toute évidence, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même, mais il ne s’est pas plaint. Il a raté quelques tirs qu’il prend normalement … mais il est resté dans le match. C’est un gars dur.”

Le même problème a le centre camerounais des Sixers Joel Embiid, qui souffre d’une déchirure du cartilage au genou droit, mais cela ne l’a pas empêché de jouer, même si comme cela s’est produit lors du quatrième match, malgré un double-double de 17 points et 21 rebonds, cela ne pouvait pas être un facteur gagnant. “Même avant de retourner dans les vestiaires avec l’inconfort, je sentais que je n’étais pas bien”, a déclaré Embiid. “Mais je suis conscient de la limite que j’ai en ce moment et je dois me battre pour essayer de faire de mon mieux et aider mes coéquipiers.”

L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a reconnu qu’il n’était pas facile pour Embiid de jouer dans ses conditions, mais il était l’exemple d’un professionnel qui ne veut être que sur le terrain et aider ses coéquipiers. “C’est l’un des joueurs sur lesquels il faut toujours compter, même s’il n’est pas en pleine forme, car ce n’est qu’avec sa présence sur le terrain qu’il aide le reste des coéquipiers”, a souligné Rivers. “Maintenant, nous devons penser au match de mercredi, reprendre des forces et avancer pour faire le meilleur cinquième match.”