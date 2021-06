“C’est une façon spectaculaire de fermer ma scène ici”

13/06/2021 à 22:14 CEST

Le FC Barcelone clôture la saison avec un historique plein de victoires et de titres qui a pris une bien plus grande valeur ce dimanche avec la conquête de la 10e Ligue des champions à Cologne contre Aalborg (35-23) dans les adieux de nombreux poids lourds de la section.

Outre l’entraîneur Xavi Pascual et un manager enthousiaste David Barrufet, il y a au moins six joueurs qui ne continueront pas et le plus emblématique de tous est sans aucun doute le capitaine Raúl Entrerríos, bien que tout indique qu’il pourrait diriger une équipe de la carrière.

“Ce fut une saison parfaite, incroyable, nous avons fait quelque chose d’extraordinaire, c’est inoubliable. Je suis heureux et fier de l’équipe. Pour moi, c’est spécial et une manière spectaculaire de clôturer mon étape ici”, a commenté le vétéran défenseur central asturien.

“Nous avons vécu des émotions et de nombreuses expériences, certaines pas agréables, mais année après année, nous avons grandi. Je suis sûr que Les indices vont me manquer, car cela a été ma vie jusqu’à aujourd’hui “, avouait le mythe vivant du handball espagnol (les Jeux de Tokyo l’attendent toujours).

Dans ce sens, Entrerríos a réitéré qu’ils avaient « 20 ans de vie en tant que professionnel et ce n’est pas facile de dire au revoir”, mais il préfère regarder vers l’avenir avec optimisme car “maintenant d’autres portes s’ouvrent”.

L’équipe a célébré un titre plus que mérité

Les Français ne continueront pas non plus après une décennie en tant que joueur du Barça. Cédric Sorhaindo, qui continuera à jouer la saison prochaine sous Xavi Pascual au Dinamo Bucarest, peut-être aussi avec Àlex Pascual.

“La dernière danse représente une façon de s’amuser sur le sol. C’est difficile à comprendre, mais c’est comme ça que je le vois. Je suis arrivé avec une Ligue des Champions et je repars avec un autre, ainsi un cycle se ferme de la meilleure des manières & rdquor;, a souligné celui de Martinique, l’une des clés de cette garde-robe.

Gonzalo Pérez de Vargas a terminé un autre excellent match et a reçu le MVP avec tout le mérite. “Nous l’avons mérité. Nous avons beaucoup souffert ces saisons, mais dans la saison actuelle, nous avons été les meilleurs et nous l’avons montré”, a souligné le Toledo.

Un Gonzalo impérial a remporté le MVP

« Nous voulions vraiment soulever ce titre, car quand tu souffres tu le veux beaucoup plus. Il est dédié à tous les collègues qui sont passés par là ces années et n’ont pas pu le gagner, aux fans, à la famille et à tous ceux qui nous ont aidés”, a ajouté un radieux ‘Gonchi’.

Et que dire de Ludovic Fàbregas et que barcelonismo Que montre chaque seconde ? “Nous avons fait un très bon match dès le début. L’équipe a très bien joué pendant les 60 minutes, respectant le plus possible le rival”, a déclaré le Français.

“Je suis très fier de jouer pour le Barça et de porter ce maillot. Et aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’histoire et c’était l’objectif que nous avions tous depuis longtemps et que nous avons enfin pu remplir », a conclu ‘Ludo’.