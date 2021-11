« C’est une fierté d’avoir pu être de la famille de la sélection »

26/11/2021

Le à 19:38 CET

L’attaquant de l’Espanyol Raúl de Tomás s’est présenté ce vendredi, après un entraînement au stade RCDE, ravi que sa photo apparaisse dans la galerie internationale du club et a déclaré que pour lui « c’est une fierté d’avoir pu faire partie de la famille de la sélection. « .

L’attaquant, qui accumule sept buts, était prêt à continuer à travailler pour maintenir sa bonne dynamique. « Cela me permet de rester plus fort et de grandir. Je tiens à remercier l’entité, pour moi la famille qui est ici et l’accueil de chacun est très important », a-t-il déclaré dans des déclarations aux médias du club.

Raúl de Tomás a souligné l’importance de se sentir à l’aise dans l’entité pour pouvoir briller : « Mon message est que merci beaucoup à vous tous pour la façon dont vous m’avez traité et j’espère pouvoir le rendre comme j’essaie de le faire, ce qui est d’essayer faire profiter les gens du terrain et essayer de faire en sorte que l’Espanyol aille plus loin et fasse l’histoire« .

L’attaquant a insisté sur le fait que le secret de l’équipe est l’unité, une vertu dans laquelle il inclut également ses partisans. « Les grands succès sont obtenus en étant ensemble, en étant une famille et en ne se faisant pas défaut. Ces deux années, nous avons été très unis et nous nous sommes sentis protégés par les fans », a-t-il déclaré.

L’attaquant madrilène, lors du match de dimanche contre la Real Sociedad au stade RCDE, a déclaré : « C’est un grand rival qui menait il y a deux semaines. Ce sera un match très difficile et compétitif ».