“C’est une fierté d’être ici et j’en profite tous les jours”

08/04/2021 à 16h01 CEST

Manoj Daswani

Il fait nuit au Japon et Pedri González (Tegueste, 2002) répond dans sa chambre à Tokyo à la veille d’une date historique. Vous avez renoncé à une partie de vos vacances pour un rêve unique, qui n’est pas accessible à tout le monde. La finale olympique l’attend, un grand match contre le Brésil et la possibilité de franchir le seuil de l’histoire : en quelques heures il peut devenir le premier de Tenerife à accrocher une médaille d’or aux Jeux. Son humilité préside à chacun de ses messages.

Un énorme titulaire au Barça, en équipe nationale, aux Jeux… Pourriez-vous imaginer en début de saison qu’il aurait un parcours presque parfait comme celui-ci ?

SI quelqu’un me l’avait dit il y a un an, j’aurais répondu si nous sommes fous. Il y a beaucoup de choses à être encore lors de ma première saison, encore plus dans un grand club comme le Barça. Et en ce qui concerne l’équipe nationale et les Jeux, je suis fier d’être ici et j’en profite chaque jour.

Et la prochaine chose est de jouer contre le Brésil.

Pour moi, c’est le rival que je voulais depuis le début. Je l’aurais signé. J’ai toujours aimé jouer contre les meilleurs et le Brésil est l’une des équipes les plus puissantes ici. Ce sera difficile de les battre car ils jouent très bien au football. Ce sont des joueurs techniques, qui aiment s’amuser avec le ballon et vont proposer un match très complet.

Il a été un partant tous les jours. Comment analyseriez-vous votre tournoi et comment il s’est présenté aux Jeux jusqu’à présent ?

La vérité est que je me sens bien. J’essaie toujours de contribuer le plus possible à l’équipe et de faire ce que l’entraîneur me dit à tout moment. Aider les coéquipiers est la chose la plus importante et dans cette équipe, nous avons un grand groupe, c’est ce qui nous a permis d’être en finale.

Saviez-vous que vous pourriez être le premier médaillé d’or sportif de Tenerife ?

Je ne le savais pas et j’espère que cela peut arriver. Je suis fier de représenter les îles Canaries aux Jeux Olympiques et n’importe quel Canari sera fier de ce que je vis. C’est vrai que je me sens aimé et dans cette concentration si compliquée par la situation qui existe, j’espère qu’on aura l’opportunité de gagner le tournoi car c’est une très belle compétition.

Que diriez-vous à ceux qui insistent sur le fait que vous avez besoin de repos et de vacances ? Il est fatigué?

C’est normal que les gens pensent que je suis fatigué. J’ai joué de nombreux matchs mais j’essaie de me reposer jour après jour, de dormir après les matchs, de bien manger et de faire attention aux nutritionnistes et aux spécialistes que nous avons dans l’équipe nationale. Ils n’ont pas pu venir ici à cause de la question des accréditations, mais il est important d’être à l’écoute de leurs recommandations et ainsi d’être toujours disponible pour l’équipe.

Comment imaginez-vous la finale ? Comment voudriez-vous que le jeu Yokohama se déroule ?

J’aimerais surtout que nous gagnions, c’est la chose fondamentale. Je n’ai pas imaginé le jeu ou pensé comment il sera. Je suis plus sur le fait de vivre et d’en profiter dans l’instant.

Seuls les plus grands ont obtenu des titres avec leurs clubs et une médaille d’or aux Jeux : Messi, Neymar…

Pour moi, ce serait un honneur d’accomplir ce qu’ils font, mais je ne me compare pas à ces bêtes, loin de là. Ils ont été tout dans le football et toute comparaison avec les deux est impossible. Je pense plus à la façon dont ce serait une joie pour moi et ma famille.

Il a dit qu’il ferait ce que le Barça lui dit en termes de repos et de vacances.

C’est vrai, je ferai ce que dit le Barça.

Qu’est-ce qui rend un athlète plus excité : remporter un titre avec l’équipe nationale ou le faire avec son club ?

Étant donné la possibilité de réaliser une chose et l’autre, je ne pense pas que vous ayez à choisir. C’est vrai qu’avec le Barça il y a de nombreuses années devant nous pour remporter des titres importants comme la Ligue des champions et que ce n’est peut-être qu’une fois dans une vie, mais j’aspire au maximum dans toutes les compétitions.

A travers les réseaux, nous l’avons vu apprécier et tirer le meilleur parti de l’expérience olympique. Comment s’est passée la coexistence et la routine dans la Villa ?

C’est fou de voir que tous les sportifs dorment dans les mêmes conditions et sous le même toit, même si certains sont plus connus ou célèbres que d’autres. Tout le monde m’a bien traité quand j’ai demandé une photo, par exemple Gasol. Le traitement des athlètes est apprécié, qui sont si proches et se comportent si bien avec eux. C’est un luxe d’avoir de telles références.