« C’est une finale. On doit gagner”

22/06/2021 à 21:08 CEST

L’entraîneur polonais, Paulo Sousa, a assuré aujourd’hui que le match de demain contre la Suède “C’est une finale & rdquor;, puisque son équipe ne vaut la victoire que pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

“Pour nous, c’est une finale. Il faut gagner pour progresser. C’est ce que nous allons essayer de faire dès la première seconde, remporter une victoire & rdquor;, a déclaré Sousa lors d’une conférence de presse.

Sousa a souligné que la «détermination & rdquor; montré contre l’Espagne aidera leurs joueurs face à l’équipe scandinave, qui est déjà classée dans le groupe B avec quatre points. « J’espère qu’on gardera la même mentalité & rdquor ;, a-t-il souligné

Le technicien a également reconnu que le match de Séville a été très dur, donc tous les joueurs n’ont pas récupéré « physiquement & rdquor ; et “mentalement & rdquor;, y compris le milieu de terrain Modérateur et la centrale Bednarek, qui portent de “petits désagréments”.

Sans confirmer sa propriété après avoir été expulsé contre la Slovaquie, il a assuré que la Pologne “besoin de plus de Krychowiak”, l’ancien joueur de Séville.

Dans le même temps, il n’a épargné aucun éloge pour la Suède, qu’il considérait comme une équipe « Très mature & rdquor; qui a à peine encaissé des buts lors des derniers matchs et est sous la direction de l’entraîneur Janne Anderson depuis 2016.

« C’est difficile de battre une équipe comme la Suède. Il défend très bien mais il sait aussi riposter. C’est l’une des meilleures équipes en bottés de dégagement et en interceptions, et la troisième avec le plus de fautes. Il sait contrôler le ballon quand c’est nécessaire et aussi accélérer et lancer des transitions rapides », a-t-il souligné.

Il a estimé que « l’élément clé & rdquor; de l’équipe scandinave est l’attaquant de la Real Sociedad Alexandr Isak.

« Isak est probablement le meilleur joueur d’Europe en contre-attaque, avec et sans ballon. Il est très rapide et a de grandes qualités individualités. Que ce soit en un contre un, contre trois adversaires ou avec de l’espace devant & rdquor;, a-t-il commenté.

Il a souligné que la Suède aime “attendre le rival”, mais, si nécessaire, elle peut aussi “faire pression” sur le rival.

«Ils ont 62 matchs ensemble. C’est une équipe complète. Tous les joueurs connaissent exactement leur rôle & rdquor;, a-t-il souligné.