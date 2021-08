C’EST UNE FRAUDE MAJEURE ! 10z viral

Selon le synopsis officiel, l’histoire suivra le pilote vedette et chef de la Résistance Poe Dameron (exprimé par Jake Green) et l’adorable droïde BB-8 après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker. Le duo se retrouvera sur la planète volcanique de Mustafar (que les fans de Revenge of the Sith devraient connaître), où […] More