« C’est une grande victoire sur une grande étape et contre une grande »

31/12/2021 à 19:07 CET

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a affirmé que la victoire de son équipe à Mestalla par 1-2, était un grand triomphe, dans un bon cadre et contre une grande équipe.

« C’était un résultat mérité et, même s’il n’était pas juste que nous n’ayons toujours pas gagné à domicile. Les chiffres à domicile sont très bons et ceux à l’extérieur n’étaient pas ce que nous voulions. Ce sont trois points qui aident et maintenant à ramer et à travailler « , a ajouté.

Il a ajouté qu’après la victoire 1-0 de Valence, son équipe était perplexe pendant quelques minutes, mais qu’elle s’est ensuite reconstruite, a bien joué et a réussi à prendre les trois points.

Sur Jofré, qui a reçu le penalty pour l’égalité et a donné le centre 1-2 peu de temps après avoir pris le terrain, a déclaré qu’il n’oubliera jamais ses débuts en première division. « Gagner loin de chez soi est très difficile, mais pour cela il faut être calme et c’est ainsi que nous l’avons trouvé et nous repartons avec le sentiment d’avoir donné le meilleur de nous-mêmes », a-t-il déclaré.

« Avec vingt-six points nous n’allons nulle part et il est risqué maintenant de faire des évaluations. Nous sommes dans une bonne ligne ascendante et avec l’illusion d’améliorer et ce ne sera pas facile de garder ce que nous faisons à domicile dehors », a-t-il déclaré. conclu.