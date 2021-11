« C’est une image imbattable de finir avec quatre de La Masia plus Oriola »

27/11/2021 à 00:27 CET

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a souligné l’importance de la victoire contre Zalgiris Kaunas (96-73) lors de la douzième journée de l’Euroligue malgré les absences de Davies, Higgins, Abrines et d’un Calathes qui ne rejouera pas cette année pour conserver la tête à égalité avec le Real Madrid à 10 victoires.

« C’est la première fois de ma carrière que Je ne peux pas compter sur quatre titres. C’est pourquoi j’attache une grande importance à gagner ces matchs sans autant de joueurs importants & rdquor;, a déclaré l’ancien entraîneur de Zalgiris lors d’une conférence de presse.

Le manager du Barça a souligné que son équipe avait eu un « match offensif sensationnel & rdquor;, même s’il a reconnu qu’au début il était « assez inquiet » car « on n’a pas bien commencé en défense, il fallait être plus physique dans les contacts et être plus branché ».

Questionné à propos James Nnaji (né le 14 août 2004) et par Rafa Villar (9 août 2004), qui sont devenus les plus jeunes débutants du Barça en Euroligue, Saras a souligné que « ce sont des bons gars qui s’améliorent & rdquor; et il espère que la première « les aidera à travailler davantage sachant qu’au minimum nous allons leur donner des opportunités & rdquor;.

« C’est une image imbattable pour notre club de finir avec quatre garçons de La Masia plus Oriola sur la piste. C’est très beau, un moment de joie pour le coach et pour les supporters qui doivent les aider à continuer à avancer & rdquor;, un Jasikevicius installé qui s’est retrouvé assez satisfait.

Les joueurs parlent

Heureux de ta prestation, Pierre Oriola a préféré jouer le rôle de capitaine et se plier à l’intérêt collectif comme toujourset. Celui de Tàrrega est un prodige d’humilité qui a su travailler en silence en l’absence d’occasions de s’accrocher au premier qu’il a eu ces dernières semaines.

Pierre Oriola a bouclé un grand match

« Le match a été difficile. Nous avons eu quatre pertes et nous avons joué avec de nombreux jeunes garçons, mais nous nous sommes tous mis à 100% sur la piste, nous avons été aussi durs que possible et nous devons continuer dans cette voie. Quant à moi, comme toujours. J’essaye d’aider l’équipe au maximum et c’est tout & rdquor;, a-t-il commenté avec satisfaction.

Enfin, un remarquable Rokas Jokubaitis a reconnu que faire face à son ancien club et à de nombreux anciens coéquipiers « a été très difficile Et c’était difficile pour moi d’être à pleine concentration. « » J’ai un grand respect pour Zalgiris et ça a été formidable de pouvoir jouer contre eux. C’était difficile pour nous d’arranger notre défense et c’est pourquoi nous n’avons pas condamné le match avant & rdquor;, a ajouté le meneur lituanien.