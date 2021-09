“C’est une joie immense de gagner avec un but sur la corne”

in

26/09/2021 à 22:53 CEST

.

Jagoba Arrasate, entraîneur d’Osasuna, a souligné “l’immense joie de gagner avec un but sur la corne”, faisant allusion au 2-3 contre Majorque au stade Son Moix qui s’est concrétisé Javi Martinez à la 88e minute.« C’était un aller-retour, beau pour le spectateur, jusqu’à ce que les défenses s’imposent ; évidemment on a des choses à corriger », a expliqué Arrasate.

Concernant le match, l’entraîneur de l’équipe navarraise a déclaré qu’en première mi-temps ils étaient “mieux”, mais Majorque “a eu trois occasions dans les dernières minutes”, a-t-il ajouté. “Nous avons eu pire jusqu’à ce que l’action de Íñigo (un superbe but sur coup franc direct) qui nous a donné beaucoup de tranquillité d’esprit et je pense que Majorque s’est frustré “, Arrasate est d’avis.

Il a également évoqué la séquence de victoires consécutives dans les domaines de la Cadix, Alavés et Majorque. “Gagner trois sur trois en tant que visiteurs a beaucoup de valeur, mais nous voulons aussi une victoire à domicile parce que nos fans le méritent”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur le soulagement dans le but de Majorque –Dominik Greif a remplacé Manolo Reina– Arrasate a admis qu’il ne s’y attendait pas. “Manolo est un gardien de but avec beaucoup de hiérarchie ; je ne connais pas Greif et le changement m’a surpris, même si dans les buts il a eu peu à faire”, a déclaré Jagoba Arrasate.