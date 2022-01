« C’est une machine » – le patron rival de Prem offre à Cristiano Ronaldo une sortie de secours à Man Utd

Le manager des Wolves, Bruno Lage, a suggéré avec insolence que Cristiano Ronaldo pourrait venir jouer pour lui à Molineux au milieu des affirmations selon lesquelles la superstar portugaise n’est pas satisfaite de la vie à Manchester United.

Ronaldo a fait une figure frustrée à United ces dernières semaines. Il était de retour sur la feuille de match jeudi soir alors que Burnley a été battu 3-1, portant son total à 14 buts pour les Red Devils depuis son retour estival. Cependant, tout n’a pas été un lit de roses pour la superstar portugaise.

Parmi critiques d’être un « wingebag », ses actions lors de certains jeux ont suscité de vives critiques de la part de certains des plus grands experts du jeu.

Et comme résultat, un rapport malveillant en Espagne a affirmé que Barcelone explorait la possibilité d’un accord en janvier pour Ronaldo.

Bien que cela ait depuis été démenti par son agent, les discussions sur les troubles de Ronaldo refusent de disparaître.

En effet, dans un message du nouvel an sur sa page Instagram, Ronaldo a fait part de sa frustration face à la forme de United.

«Je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man Utd. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer bien plus que nous ne le faisons actuellement.

« Faisons de cette Saint-Sylvestre un tournant de la saison ! Nous pouvons embrasser 2022 avec un esprit plus élevé et une mentalité plus forte.

« Emmenons-nous au-delà, visons les étoiles et mettons ce club à sa place ! Rejoignez-nous, nous comptons sur vous tous !

« Bonne année et à bientôt ! ​​»

Lage offre à Cristiano Ronaldo

Et, dans une tentative ironique de l’attirer à Molineux, le patron des Wolves Lage a ouvert la porte sur un éventuel déménagement.

« C’est une machine », a déclaré le manager des Wolves. «Cristiano Ronaldo veut juste marquer et marquer et marquer. Il vit pour ça. C’est un joueur énorme et toutes les équipes du monde voudraient de lui.

« C’est le football et tout le monde a une opinion. Mais si United n’est pas content de lui, j’ai une place pour lui ici, mais je sais qu’ils sont contents de lui.

« Il a commencé à jouer au plus haut niveau très jeune et il a juste continué au même niveau. »

Bien entendu, Manchester United n’envisagera même pas une seconde le départ de l’attaquant talismanique le mois prochain.

Leur attaque pourrait cependant bientôt être plus légère de deux corps, les spéculations se poursuivant sur Anthony Martial et Edinson Cavani.

Et le départ le plus probable sera Martial, United étant prêt à laisser l’attaquant français partir ce mois-ci.

Rangnick sait que la vente martiale doit être juste

Il a été le sujet d’intérêt de Séville, bien que leur offre d’ouverture ait été rapidement repoussée par United.

«Il m’a expliqué qu’il était à Man Utd depuis sept ans maintenant. Il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs », a révélé le manager par intérim Ralf Rangnick.

«Je pense que d’une manière c’est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées. Mais d’un autre côté, c’est aussi important de voir la situation du club.

« Nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons encore de grandes ambitions. Nous voulons réussir autant que possible.

« Je lui ai dit ‘écoute, tant qu’il n’y a pas de club qui s’intéresse à lui [he will stay]’. Cela ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, cela devrait aussi être dans l’intérêt du club. »

LIRE LA SUITE: Man Utd a dit de laisser l’attaquant partir avant que la situation à Old Trafford « devienne moche »