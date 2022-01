« C’est une mauvaise idée et ça n’arrivera pas »

31/12/2021 à 16h13 CET

La Coupe du monde biennale que le président de la FIFA Gianni Infantino a conçue continue d’accumuler les détracteurs, avant même qu’elle ne démarre. Le dernier à s’exprimer a été le président de l’UEFA, Alexandre Ceferin, qui l’a qualifiée de « mauvaise idée » qui irait à l’encontre des intérêts d’autres compétitions comme les Jeux ou la Coupe du monde féminine elle-même.

« L’Europe et l’Amérique du Sud sont contre et ce sont les seuls (continents) à avoir des champions de la Coupe du monde. Le problème, c’est que la Coupe du monde doit avoir lieu tous les quatre ans pour être intéressante & rdquor ;, a expliqué le président européen lors d’une cérémonie à Dubaï qui comprend ‘L’Équipe’. Et c’est que la majorité des grandes fédérations, comme l’espagnole, ou beaucoup de la CONMEBOL, se sont déjà prononcées contre ce nouveau format.

Dans le cas de l’organisation d’un championnat du monde tous les deux ans, cela coïnciderait avec certaines des autres grandes compétitions sportives telles que les Jeux olympiques, de sorte que des organismes tels que le CIO ont déjà exprimé de « graves préoccupations » à cet égard.

Dans cette même ligne, il a soutenu Ceferin se dresser contre. « Si elle avait lieu tous les deux ans, cela nuirait au football féminin car elle aurait lieu la même année que la Coupe du monde féminine. Cela affecterait d’autres sports, les Jeux Olympiques, bref, beaucoup de choses. C’est simplement une mauvaise idée et ça n’arrivera pas parce que c’est une mauvaise idée », a-t-il déclaré.

« Pourquoi ne pas le faire tous les six mois alors ? Vous pouvez le faire tous les mois, toutes les semaines. Ce n’est pas si simple. Pourquoi les Jeux olympiques ont-ils lieu tous les quatre ans ? Parce que c’est un événement auquel vous devez vous attendre, planifier et apprécier. » , ironise-t-il.