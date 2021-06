C’est une nouvelle ère pour Tiffany et bien sûr elle a de nouveaux visages.

in

Anya et Tracee sont des noms établis dans le monde du divertissement, tandis qu’Eileen, skieuse professionnelle et mannequin, est la moins connue du trio. Elle se prépare pour ddébute aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin et études à Stanford.

Eileen Gu (Avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co.)

« Porter un beau bijou, en particulier un bijou qui a du sens ou qui est motivant d’un point de vue personnel, est un sentiment inexorable : c’est stimulant, inspirant et excitant de m’exprimer, se sentir vu et entendu sans avoir à dire un seul mot. Je suis obsédée par l’équilibre entre la simplicité élégante et l’audace surprenante qu’offre la nouvelle collection T1 », a-t-elle déclaré à propos de sa participation à la nouvelle campagne.