Les golf américain Il a vécu une journée glorieuse ce dimanche après avoir battu par 19-9 vers l’Europe dans la 43e édition de la Ryder Cup et laisser le message que les nouveaux champions ont un bel avenir devant eux.

Le capitaine de l’équipe des États-Unis, Steve Stricker, a été le premier à soulever la Ryder Cup qu’ils avaient récupérée, mais l’a ensuite transmise aux 12 joueurs qui ont rendu possible la grande victoire, dont neuf d’entre eux qui n’avaient jamais été champions auparavant.

Maintenant, leur objectif est à cause de ce qui a été montré tout au long du week-end que ce ne sera pas la dernière fois qu’ils le feront non plus. Plus que de récupérer le trophée tant convoité ce dimanche, la plus jeune équipe américaine de l’histoire a infligé sa pire défaite à l’Europe et a livré un message fort sur la gravité de changer le ton de ces matchs.

Daniel Berger a remporté le 18e trou du match final par le point qui a clôturé la victoire 19-9, battant la moitié d’une marge record depuis que l’Europe a fait partie de la Ryder Cup en 1979.

“C’est une nouvelle ère”, Souligné Plus percutant. “Ces gars sont jeunes. Ils le veulent. Ils sont motivés.. Ils sont venus ici déterminés à gagner. Je pouvais le voir dans ses yeux. “

Les six recrues des États-Unis à la Ryder Cup ont marqué plus de points que toute l’Europe, se combinant pour un bilan de 14-4-3. Les Américains n’ont pas perdu une session pour la première fois en 44 ans. Dustin Johnson est devenu le premier Américain à aller 5-0 depuis 1979.

Ils avaient la meilleure équipe sur le papier. Ils jouaient encore mieux quand ils étaient sur l’herbe du terrain.

“Ce n’est pas seulement l’équipe américaine la plus forte que j’aie jamais vue, mais ils ont tous bien joué cette semaine.”, reconnut le vétéran anglais Lee Westwood. “Ils ont tous joué et se sont présentés cette semaine. On dirait qu’ils forment une équipe.”

Les Etats-Unis ressemblaient enfin à l’Europe, qui a dominé la Ryder Cup en remportant neuf des 12 dernières rencontres avant d’être battue sur les bords du lac Michigan.

Avec six points d’avance, aucune équipe n’ayant récupéré plus de quatre points jusqu’à la dernière journée, les Américains ont rapidement rempli les balises de leurs numéros rouges.

Le coup décisif est venu de Collin Morikawa, à 24 ans, le plus jeune joueur de l’équipe et déjà double champion de Major. Il a réussi un birdie de trois pieds au 17e trou qui a assuré aux Américains au moins les 14 1/2 points dont ils avaient besoin.

“Je me suis réveillé ce matin et j’essayais de dire aux gars : ‘Allons à 20 points’, car ce sera la prochaine ère de l’équipe Ryder Cup pour l’équipe des États-Unis “, a déclaré Patrick Cantlay, une autre vedette de l’équipe championne.”Nous avons beaucoup de jeunes garçons. Je pense qu’ils seront dans l’équipe pour longtemps et ils voulaient envoyer un message.

Vétéran Tony Finau avait dit à la veille de ces matches que ce trophée était “le plus grand”. Les Américains ont eu tellement de nouveaux visages sans cicatrices durables après avoir vu l’Europe célébrer autant au fil des ans. C’était l’occasion de changer la culture, et c’était un grand pas.

La galerie a sauvé l’une de ses acclamations les plus fortes pour Stricker, le natif du Wisconsin qui a mené deux victoires majeures. Il a guidé l’équipe américaine vers une victoire 19-11 à la Presidents Cup en 2017 et a ajouté sa pièce maîtresse ce week-end à Whistling Straits.

Johnson est devenu le premier Américain depuis Larry Nelson en 1979 à remporter les cinq matchs, terminant sa semaine parfaite en battant Paul Casey dans un match qu’il n’a jamais perdu.

Casey, Matt Fitzpatrick et Bernd Wiesberger ils n’ont pas réussi à gagner un point. Rory McIlroy et Ian PoulterFaisant partie de l’épine dorsale de l’expérience européenne, ils n’ont gagné de match qu’en simple, et il était alors trop tard.

Les Américains étaient jeunes, oui, et très bons, avec quatre des cinq premiers au classement mondial. Et ils ont finalement concouru en tant que tels. Ces quatre joueurs, Johnson, Morikawa, Cantlay et Xander Schauffele, ils ont combiné pour un dossier de 14-1-2.

C’est vrai que l’Europe a perdu, mais elle a aussi montré toute la classe qu’elle a avec des joueurs comme l’Espagnol Jon Rahm, le numéro un mondial, qui l’a prouvé sur le terrain avec trois victoires, et le vétéran Sergio Garcia, battant la marque de Nick Faldo La plupart des victoires obtenues dans la Ryder Cup (25) marque.

Mais à l’issue de la compétition, l’équipe européenne, autant qu’elle était une nouvelle génération dans l’équipe américaine, s’est révélée être une équipe vieillissante qui est arrivée pleine d’expérience, mais pas en forme suffisante.

Bien que capitaine de l’équipe d’Europe, Padraig Harrington, a réitéré que “Les États-Unis étaient très forts. Quel que soit leur plan, ils l’ont bien compris cette semaine. Une équipe solide, bien jouée. Il a maintenu le rythme. Et il aurait été difficile de les battre dans le meilleur des cas, encore moins lorsqu’ils sont au top de leur forme. C’est une grande victoire pour eux.”

Les Américains ont remporté des matchs consécutifs à domicile pour la première fois depuis 1983. La prochaine étape est de gagner sur la route, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 1993, et qu’ils espèrent réaliser lors de la prochaine Ryder Cup qui se déroulera à Marco Simone ( Italie) en 2023, où ils espèrent jouer autant ou mieux que cette année.