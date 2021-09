C’est une nouvelle incroyable sur la date de sortie de l’Apple Watch Series 7

Le grand événement de presse d’Apple sur l’iPhone 13 n’est que dans quelques jours, mais nous avons encore des rumeurs passionnantes de dernière minute à parcourir. L’iPhone 13 n’est pas le seul produit très attendu qu’Apple présentera mardi. Nous nous attendons à voir les AirPods 3 et Apple Watch Series 7 redessinés lors du salon virtuel. Et nous pourrions en voir au moins un dans les magasins aux côtés des modèles iPhone 13 plus tard ce mois-ci. C’est si le dernier rapport de Ming-Chi Kuo est exact. L’initié respecté d’Apple affirme qu’Apple a résolu les problèmes de production qui affligent l’Apple Watch Series 7 et que le nouveau portable devrait être disponible pour les acheteurs en septembre.

Des rapports de sources distinctes ont indiqué il y a quelques jours qu’Apple avait rencontré des problèmes de production avec l’essai d’Apple Watch 7. Le nouveau portable présentera un nouveau design et les assembleurs ont dû faire face à des problèmes non spécifiés.

La nouvelle montre présentera une refonte importante, la première depuis l’Apple Watch Series 4. Le portable aura des côtés plats, tout comme l’iPhone, et un écran plus grand. Les tailles sont passées à 41 mm et 45 mm. L’appareil ne comportera aucun nouveau capteur, selon des rapports récents. On ne sait pas ce qui a pu causer les problèmes de fabrication.

Un autre initié a déclaré il y a quelques jours qu’Apple avait diverses options à sa disposition pour l’événement iPhone 13. Apple pourrait dévoiler la Watch 7 pendant le salon, puis retarder la date de sortie jusqu’à ce que la production puisse démarrer.

Apple Watch Series 7 pour obtenir une sortie en septembre après tout

Kuo a déclaré dans une note de recherche que MacRumors avait vu qu’Apple avait résolu les problèmes de production. La production en série de l’Apple Watch Series 7 débutera de la mi-septembre à la fin septembre. En conséquence, un lancement plus tard en septembre est toujours possible.

Kuo a également déclaré que les problèmes de fabrication concernaient l’écran :

Le problème de production de l’Apple Watch 7 est principalement lié au côté panneau. Cependant, il a été résolu et la production en série de modules de panneaux commencera à la mi-septembre.

Des rumeurs précédentes affirmaient que les écrans de la série 7 seraient assis plus près du panneau de verre. L’analyste explique qu’Apple a adopté de nouvelles technologies d’écran et cette production compliquée :

En raison de l’adoption de nombreux nouveaux processus de production liés aux panneaux pour la première fois, le module de panneau Apple Watch 7 a rencontré des problèmes de fiabilité pendant la phase de rampe de risque avant que Jabil ne commence la production en série, notamment le panneau clignotant et l’insensibilité au toucher. Ce problème de production compliqué peut être lié à LGD, Jabil ou Young Poong.

L’analyste a déclaré que Jabil commencerait la production en série des modèles de vitres Apple Watch 7 à la mi-septembre. En conséquence, la nouvelle montre arrivera aux consommateurs fin septembre. Kuo n’a cependant pas fourni de date de sortie réelle pour l’Apple Watch Series 7. Nous devrons attendre qu’Apple dévoile la date et les prix mardi lors de l’événement iPhone 13.