Caitlyn Jenner, médaillée d’or olympique et femme transgenre, s’oppose fermement à ce que les hommes biologiques qui s’identifient comme des femmes participent à des sports scolaires pour filles.

“C’est une question d’équité”, a déclaré Jenner samedi, interrogé à ce sujet. «C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports féminins à l’école. Ce n’est tout simplement pas juste.

Jenner, qui a récemment annoncé une candidature au poste de gouverneur en Californie, a pris une position claire sur une question de controverse culturelle importante.

Mais si certains peuvent trouver la position de Jenner sur la question surprenante étant donné que Jenner est une personne transgenre, le républicain ne recule pas.

“Je ne m’attendais pas à ce qu’on me pose cette question lors de ma course de café du samedi matin, mais je suis clair sur ma position”, a tweeté Jenner. «C’est une question d’équité et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles.»

Lien source