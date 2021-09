C’est une rareté : un téléviseur Sony 4K de 50 pouces qui passe en dessous de 750 euros… et avec Google TV ! | La technologie

in

Il est de plus en plus courant de pouvoir acheter un téléviseur 4K de grande marque, à des prix abordables. Jetez un œil à ce modèle Sony.

N’as-tu pas fait le saut Résolution 4K? Il est maintenant temps de voir grand avec un téléviseur de haute qualité et une bonne taille d’écran. Vous pouvez profiter des séries et films Netflix, Prime Video ou Disney + avec la meilleure qualité d’image.

Les Le téléviseur Sony 4K KD50X81JAEP 50 pouces est à 19% de réduction sur Media Markt, et il reste à seulement 719 euros. Avec livraison gratuite ou retrait en magasin.

Il s’agit de un téléviseur Sony avec résolution 4K à 60 Hz de dernière génération, sorti cette année. Pris en charge par les technologies d’amélioration de l’image HDR10, HLG et Dolby Vision, pour profiter de couleurs rehaussées et d’un meilleur contraste entre les blancs et les noirs.

Le nouveau téléviseur Sony KD50X81JAEP de 50 pouces a une résolution 4K UHD avec HDR et Dolby Vision, l’intelligence artificielle et le nouveau système d’exploitation Google TV.

Lance le nouveau processeur 4K HDR X1, qui utilise l’intelligence artificielle en temps réel pour analyser l’image et la redimensionner avec une grande fidélité lorsqu’elle provient d’une source inférieure à 4K, par exemple des films TNT ou Blu-ray.

Le système audio X-Balanced Speaker Compatible Dolby Atmos il produit un son surround d’une qualité digne, compte tenu de la minceur du téléviseur.

Tu peux contrôler le téléviseur avec votre voixcar il est compatible avec l’Assistant Google, Alexa et Apple Homekit. Il dispose également d’un Chromecast intégré, vous pouvez donc envoyer des photos et des vidéos directement depuis votre mobile vers le téléviseur.

Dans la section connexions, vous avez 4 ports HDMI, 2 USB, connexion Ethernet, sortie casque, WiFi, Bluetooth, et autres.

Également des premières le nouveau système d’exploitation Google TV, qui remplace Android TV. Beaucoup plus intuitif, confortable et rapide à utiliser. Avec prise en charge de toutes les principales plateformes : Netflix, Prime Video, Disney +, YouTube, etc.

Bref, un téléviseur de première marque d’excellente qualité à un prix inférieur à l’habituel.

