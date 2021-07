“C’est une routine de s’entraîner et d’être prêt pour les combats”

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez, le meilleur boxeur livre pour livre du moment, a assuré ce samedi qu’il rend ses combats faciles car il s’entraîne dur et cela se reflète lorsqu’il monte sur le ring.

“Je les rends faciles à cause de ce que je fais dans le gymnase; je m’entraîne dur, pour moi c’est une routine de la vie de s’entraîner et d’être toujours prêt pour les combats; c’est comme ça que je les rends faciles“, a-t-il déclaré dans une interview à la presse mexicaine, après avoir battu l’anglais par KO Billy Joe Saunders.

Álvarez a puni Saunders au huitième round, au cours duquel il a touché un «haut» à l’œil droit, dont l’Anglais ne s’est pas remis et n’est plus sorti au neuvième. Le Mexicain a remporté le titre de la World Boxing Organization (WBO), qu’il a ajouté à sa ceinture du World Boxing Council et de la World Association.

“Il s’agissait d’avoir de la patience, plus avec un rival comme Billy Joe Saunders, un gaucher qui bouge. C’était ce que nous faisions, travailler sans désespérer ; Je l’ai dit d’avant, dans les sept et huit, c’est quand j’allais commencer à faire mon combat”, a commenté.

lvarez est arrivé à 56 victoires, 38 sur la voie rapide, avec une défaite et deux nuls, et a donné à Saunders son premier revers après 30 victoires consécutives.

En enlevant la ceinture WBO des anglais, Saúl n’a plus qu’à remporter le titre de la Fédération Internationale, détenu par l’Américain Plante de Caleb, pour saisir les quatre ceintures de son poids.

Le Mexicain a révélé que son objectif était de défier Plant pour septembre, mais il est fâché que les rivaux annoncent leur intérêt à l’affronter et lorsque l’occasion se présente, ils demandent trop de conditions pour entrer dans le ring.

“Parfois ça me met en colère parce qu’ils disent qu’ils veulent me combattre et quand le combat va avoir lieu, ils demandent la lune et les étoiles. J’espère que je vais sortir du combat et atteindre l’objectif de remporter les quatre titres », a ajouté le combattant de 30 ans.

Bien qu’il soit le boxeur le plus important du moment, ‘Canelo’ est critiqué par certains médias et sur les réseaux sociaux, mais aujourd’hui, il se dit reconnaissant car la plupart d’entre eux l’aiment, bien que parfois on parle davantage de ceux qui le minimisent.

“Ceux qui disent que les gens ne m’aiment pas, regardez les 100 qui parlent mal, plus que les millions qui m’aiment“Il a dit, se référant au soutien presque massif de plus de 73.000 fans qui se sont réunis pour le voir ce samedi au stade AT&T à Arlington, Texas.