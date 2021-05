«C’est une sanction claire; si c’est la main, c’est la main “

09/05/2021 à 23:18 CEST

Ivan Rakitic, milieu de terrain croate de Séville, évalué comme “clair” le penalty indiqué par l’arbitre Juan Martínez Munuera de la main du Brésilien Éder Militao, après l’avoir revu sur l’écran du système d’arbitrage vidéo (VAR), puisque, a-t-il assuré, que «si c’est à la main, c’est à la main». et que «peu importe que ce soit volontaire ou non».

«C’était une pénalité claire, c’était une main. On peut commencer à parler de ça, de la façon dont chacun l’interprète, mais si c’est la main, c’est la main; peu importe que ce soit volontaire ou non. C’est un peu de malchance pour eux, mais l’arbitre a fait ce qu’il fallait & rdquor;, a-t-il commenté Movistar + après le match.

«Aujourd’hui nous a été bénéfique et ne nous aide pas beaucoup. Pour moi c’est assez facile, si c’est la main c’est la main. Si la direction du ballon change, et si elle va aussi vers le but, pour moi il n’y a aucun doute& rdquor;, a-t-il commenté.

«Je pense que c’est juste. Nous étions plus près de gagner ce match, mais nous avons eu une excellente première mi-temps et ils ont été meilleurs dans la seconde. On a vu deux des meilleures équipes de la ligue et c’est notre objectif, se battre avec les meilleurs ”, a-t-il analysé à propos du match.

Un Rakitic qui s’est ouvert sur les options de titre de Séville, à six points du leader, l’Atlético de Madrid, avec seulement trois matchs à jouer: “Il faut être honnête, si on avait gagné aujourd’hui on y aurait été. Nous pouvons être très fiers et heureux de la façon dont nous avons fait jusqu’à présent et nous devons rester avec cela. Nous devons nous battre jusqu’au bout et nous verrons ce qu’il nous reste », a-t-il conclu.