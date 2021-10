« C’est une satisfaction, c’est une course longue distance »

MADRID, 13 oct (EUROPA PRESS) –

Le jury des National Music Awards 2021 a décerné Torrent de Montserrat, en mode interprétation, déjà Gabriel Erkoreka, en mode composition. Ce dernier a reconnu, dans des déclarations à Europa Press, que ce prix est « une responsabilité et une satisfaction car il reconnaît toute une trajectoire sobre ». « C’est une course de longue distance », a-t-il ajouté.

« Il possède Cela a été une surprise, j’ai pris une immense joie« , a reconnu le lauréat qui a indiqué que le ministre de la Culture, Miquel Iceta, avait communiqué la décision. « J’ai été un peu abasourdi mais je n’ai fait aucune réclamation, peut-être à un autre moment », a-t-il plaisanté.

Il a aussi montré sa satisfaction du fait de recevoir cette reconnaissance après une « mauvaise année » due à la pandémie. « La culture et les arts du spectacle ont vécu une période très délicate, presque de subsistance, et qu’en Espagne il y a eu une certaine normalité », a-t-il déclaré. « C’était dur car ce n’est pas pareil de s’enfermer qu’il faut s’enfermer, c’était bloquant au niveau créatif », a apostillé.

Pour cette raison, il a salué des mesures comme le lancement du chèque culturel pour les jeunes annoncé par l’Exécutif pour 2022. »C’est une bonne initiative qui peut éduquer les jeunes, qu’ils sortent de leurs routines, qu’ils consomment de la culture et qu’ils la produisent même« , a souligné.

Ces prix, décernés chaque année par le ministère de la Culture et des Sports, sont dotés de 30 000 euros chacun. Interrogé sur la manière dont il dépensera l’argent du prix, Erkoreka a indiqué qu’il l’investirait dans sa carrière, par exemple, « à l’achat d’un piano », et à faire « un voyage pour développer sa créativité ».

Le jury a décerné le prix à Gabriel Erkoreka pour « sa brillante carrière de créateur et pour la richesse de son langage de composition dans lequel la personnalité fusion de la sonorité de instruments basques traditionnels« . Le jury a également souligné »projection internationale de sa musique, programmée dans d’importantes saisons et festivals européens ».

Le compositeur et pianiste Gabriel Erkoreka (Bilbao, 1969) a étudié au Conservatoire Supérieur de Musique Juan Crisóstomo de Arriaga et avec Carmelo Bernaola, obtenant des prix honorifiques en Composition et Piano. En 1995, il entre à la Royal Academy of Music de Londres où il fait des études de troisième cycle en composition avec Michael Finnissy et obtient le Diplôme d’Excellence et un Master avec distinction de l’Université de Londres.

Erkoreka a remporté plusieurs prix, dont : le prix Reina Sofía de composition musicale en 2008, le premier prix à la SGAE 1996 ; le Prix de Composition Musicale Contemporaine du Gouvernement Basque en 1999 ; le prix Josiah Parker et d’autres récompenses à la Royal Academy of Music. En 2001, il obtient le Prix de Rome, ainsi que le Prix Colegio de España de Composition Musicale à Paris-INAEM. Il a également participé à la Tribune internationale des compositeurs de l’UNESCO et à la Gaudeamus Muziekweek 1998.