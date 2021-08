“C’est une semaine d’enfer”

Lorsque le programme de natation des Jeux olympiques de Tokyo s’est terminé le week-end dernier, Caeleb Dressel a quitté la piscine en tant que sept fois médaillé olympique, et tous ont remporté l’or.

Après avoir fait partie des équipes de relais gagnantes aux Jeux de Rio en 2016, le sprinteur de 24 ans a remporté cinq médailles d’or dans six épreuves à Tokyo : individuellement au 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon et deux autres. dans les équipes masculines de relais 4 × 100 mètres quatre nages et de relais 4 × 100 mètres nage libre. Il est l’un des cinq nageurs à avoir accompli un tel exploit lors d’un seul Jeux, avec Michael Phelps, Mark Spitz, Matt Biondi et Kristin Otto.

Mais quand ce fut enfin terminé, Dressel a expliqué à quel point les Jeux olympiques peuvent être difficiles physiquement et mentalement pour les athlètes.

Après que le relais quatre nages masculin ait officiellement mis fin au programme de natation, il était entouré de ses coéquipiers sur la terrasse de la piscine et pouvait à peine se tenir debout. Heureux, bien sûr, mais absolument vidé.

🚨 NOUVEAU ENSEMBLE DE RECORDS DU MONDE 🚨 Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel et Zach Apple poursuivent la séquence de médailles d’or de l’équipe américaine au relais 4×100 masculin avec un temps de 3:26.78 🏅 (via @NBCOlympics)pic.twitter.com/KraXuO6Apd – SportsCenter (@SportsCenter) 1er août 2021

“Ce n’est pas facile, pas une semaine facile du tout”, a-t-il déclaré après sa dernière course, via USA TODAY Sports. « Certaines parties étaient extrêmement agréables. Je dirais que la majorité d’entre eux ne l’étaient pas. Vous ne pouvez pas dormir correctement, vous ne pouvez pas faire la sieste en tremblant tout le temps. J’ai probablement perdu 10 livres. Je vais me peser et manger à mon retour. C’est beaucoup de stress que nous mettons sur le corps. …

« Ce n’est pas le processus le plus agréable, mais il en vaut la peine. Chaque partie en vaut la peine. Ce n’est pas parce que c’est mauvais que ça n’en vaut pas la peine.

Mardi sur CBS This Morning, Dressel a été encore plus brutalement honnête sur la douleur des Jeux olympiques.

Le nageur olympique de 24 ans Caeleb Dressel a remporté 5 médailles d’or à Tokyo, rejoignant les rangs de quelques athlètes d’élite qui ont réussi l’exploit, dont Michael Phelps. Dressel se joint à nous pour discuter de son expérience aux #Olympiques. pic.twitter.com/FuLkoRXsCx – CBS ce matin (@CBSThisMorning) 3 août 2021

Après que la citation susmentionnée a été relue à Dressel, il a développé et a déclaré :

« C’est une semaine d’enfer, si je suis tout à fait honnête. Être sur le podium, bien sûr, est agréable, mais la majorité de quoi – pas seulement moi-même, pas seulement les nageurs, je pense que la majorité de tous les athlètes – ce n’est pas nécessairement amusant, le cœur de tout le processus. … « Vous passez toute votre vie à un moment qui se résume à une course qui dure quelques secondes. Si vous êtes un peu en retrait ce jour-là, je n’étais pas parfait dans aucune course. Je n’étais pas parfait sur le plan de l’état d’esprit avant de participer à un événement. Chaque pièce prête est différente, chaque année est complètement différente, et il y a des parties qui sont nulles. Mais à aucun moment dans cette citation je n’ai dit, rien de tout cela n’en valait la peine. C’est une excellente expérience d’apprentissage. Chaque partie de celui-ci, j’apprécie.

Dressel a également abordé la pression massive à laquelle il a été confronté pour être à la hauteur des attentes et comment cette pression peut se transformer en un stress supplémentaire. Mais il a dit qu’il concourt pour lui-même et pour développer son propre potentiel, plutôt que d’être le prochain Michael Phelps.

Il a dit que quiconque veut contester cette approche peut « donner un coup de pied aux rochers ». Et il a étendu ce sentiment pour inclure Simone Biles – qui s’est retirée de plusieurs épreuves olympiques pour protéger sa santé mentale et physique avant de remporter une médaille de bronze à la poutre – et les athlètes du monde entier.

Dressel a continué sur CBS ce matin :

« La pression est bonne. Je ne peux rien faire à propos de ce que les autres attendent de moi. C’est sans importance. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens attendent de moi à ces Jeux. Tout est à propos de moi. Cela peut sembler un peu égoïste, mais c’est ce que je veux accomplir et atteindre mon potentiel. Tout le reste, l’opinion de tout le monde, ils peuvent frapper des rochers. Cela ne me concerne pas, ne devrait pas. … «Chaque athlète gère cela différemment, et pour chaque athlète, l’opinion de personne d’autre ne devrait avoir d’importance. C’est à l’individu. Alors Simone ce qu’elle a fait, c’était son choix, et ça ne devrait concerner personne d’autre qu’elle. Donc je pense que beaucoup de gens ne devraient pas ouvrir la bouche si vous êtes contre elle. Cela ne devrait en aucun cas vous affecter, façonner ou former ce que fait cet athlète en particulier. »

