C’est une vie merveilleuse est disponible dans de nombreux formats, vous pouvez donc voir le classique de 1946 de différentes manières pendant la période des Fêtes. Il sera diffusé une fois de plus sur NBC cette année, le vendredi 24 décembre à 20 h HE. Le film est également toujours disponible en streaming à tout moment pour les abonnés d’Amazon Prime Video. Paramount Pictures Home Entertainment a également sorti une autre nouvelle édition du film sur vidéo à domicile pour marquer le 75e anniversaire du film. Il n’est pas disponible pour diffuser sur Netflix.

Comme indiqué l’année dernière, It’s A Wonderful Life est disponible en streaming sur Amazon Prime Video à la fois dans la version originale en noir et blanc et dans une version colorisée. Inexplicablement, la version colorisée n’est intitulée que « C’est une vie merveilleuse ». Si vous voulez le voir comme le réalisateur Frank Capra l’avait prévu à l’origine, vous devriez regarder la liste « C’est une vie merveilleuse (version noir et blanc) ».

(Photo : Paramount Pictures Home Entertainment)

Paramount Pictures Home Entertainment sort une nouvelle édition du film sur vidéo domestique presque chaque année. L’édition de cette année célèbre le 75e anniversaire de la sortie du film. Il comprend des fiches de recettes de It’s A Wonderful Life: The Official Bailey Family Cookbook, présentant des recettes inspirées de la nourriture de Bedford Falls. Comme pour les éditions précédentes, ce nouvel ensemble comprend la version originale en noir et blanc sur un disque et le film colorisé sur un deuxième disque. Paramount a également sorti le film au nouveau format 4K Ultra HD pour la première fois en 2019. (Le disque 4K n’est pas inclus dans l’ensemble du 75e anniversaire.) La nouvelle édition du 75e anniversaire est disponible dans la boutique TCM et sur Amazon.

C’est une vie merveilleuse est sorti en salles en décembre 1946 et a été nominé pour cinq Oscars, dont celui du meilleur film. Le film n’a cependant pas été un succès instantané au box-office et n’a fait que consolider son statut de classique des vacances à l’ère de la télévision. Le film met en vedette James Stewart dans le rôle de George Bailey, qui envisage de se suicider après une série d’incidents jusqu’à ce que l’ange Clarence (Henry Travers) lui rappelle toutes les vies qu’il a touchées à Bedford Falls. Le reste de la distribution comprend Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Gloria Grahame, Beulah Bondi et Ward Bond. En 1990, le film faisait partie du deuxième lot de films ajoutés au registre national des films de la Bibliothèque du Congrès.

Le Ed Asner Family Center a organisé une table virtuelle de lecture du script qui a eu lieu le 5 décembre. Vous pouvez toujours regarder un flux de rappel jusqu’au 1er janvier sur le site Web du Ed Asner Family Center. Le casting comprenait Jason Sudeikis, Rosario Dawson, Ron Funches, Mark Hamill et Martin Sheen, et Lou Diamond Phillips.