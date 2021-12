Le classique des fêtes bien-aimé It’s A Wonderful Life n’a pas toujours été vénéré par les fans et les critiques comme il l’est aujourd’hui. Mis à part le manque de succès initial du film au box-office, le film a d’abord été considéré comme de la propagande communiste par le FBI pendant une décennie après sa sortie en 1946. Le film n’est plus considéré sous cet angle et est diffusé chaque année sur NBC.

Le classique de Frank Capra est une version sombre de A Christmas Carol. Le puissant banquier M. Potter (Lionel Barrymore) empêche George Bailey (James Stewart) de réussir financièrement à cause d’un prêt, ce qui conduit George à envisager de se suicider la veille de Noël. Mais avant qu’il ne le puisse, l’ange gardien Clarence (Henry Travers) arrive à le convaincre du contraire en lui montrant à quel point Bedford Falls serait horrible sans lui.

Travailler avec les fichiers du FBI jour après jour fait de vous un excellent universitaire ou un théoricien du complot chevronné, et je ne sais pas qui je suis devenu.#Caprafordays #ItsaWonderfulLife #Conspiracytheory pic.twitter.com/5zwLCk9Uus – C’est une vie Vaughnderful (@gvaughnjoy) 21 octobre 2019

Plus de sept décennies après sa sortie, le film est devenu une partie intégrante de la saison de Noël aux États-Unis, avec des diffusions annuelles sur NBC. Mais en 1946, le FBI l’a mis sur la liste des suspects de propagande communiste et l’y a maintenu jusqu’en 1956, note The Wire. « En ce qui concerne la photo C’est une vie merveilleuse, [redacted] a déclaré en substance que le film représentait des tentatives assez évidentes de discréditer les banquiers en présentant Lionel Barrymore comme un « type scooge » afin qu’il soit l’homme le plus détesté de la photo », lit-on dans une note du FBI datée du 26 mai 1947. « Ceci , selon ces sources, est une astuce courante utilisée par les communistes. »

Bien sûr, tous ceux qui ont vu le film savent que George et son père Peter (Samuel S. Hinds) sont aussi des banquiers. Ils dirigeaient le Bailey Bros. Building and Loan, que M. Potter cherchait à ruiner. Les actions de George ont finalement sauvé la banque construite par son père et son oncle Billy (Thomas Mitchell). Cependant, la note du FBI ne mentionne pas que le héros de It’s A Wonderful Life est un membre de la profession que le film discrédite soi-disant. « En plus, [the FBI’s informant] a déclaré qu’à son avis, cette image diffamait délibérément la classe supérieure, tentant de montrer que les gens qui avaient de l’argent étaient des personnages méchants et méprisables », lit-on dans la note. « [Redacted] a raconté que s’il avait fait cette photo représentant le banquier, il aurait montré que cet individu avait suivi les règles énoncées par l’examinateur de la banque d’État en ce qui concerne l’octroi de prêts. »

L’informateur du FBI, dont le nom a été expurgé, prétend également savoir ce qui rendrait un film meilleur que Capra, trois fois lauréat d’un Oscar du meilleur réalisateur avec deux lauréats du meilleur film sur son CV. « [Redacted] a déclaré que la scène n’aurait « pas du tout souffert » en décrivant le banquier comme un homme qui protégeait les fonds confiés à sa garde par des particuliers et adhérant aux règles régissant le prêt de cet argent plutôt que de dépeindre la partie telle qu’elle était montré », lit-on dans le mémo. « En résumé, [redacted] a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de faire du banquier un personnage aussi méchant et « Je ne l’aurais jamais fait de cette façon. »

En 1947, le House Un-American Activities Committee a même tenu une audience sur It’s A Wonderful Life, au cours de laquelle le critique John Charles Moffitt a été appelé pour le défendre. « Je pense que la photo de M. Capra, bien qu’elle ait un banquier comme méchant, ne peut pas être correctement qualifiée de photo communiste », a déclaré Moffitt. « Cela a montré que le pouvoir de l’argent peut être utilisé de manière oppressive, et il peut être utilisé avec bienveillance. »

Alors que le FBI aurait pu penser que It’s A Wonderful Life était de la propagande communiste, Capra était à l’opposé du spectre idéologique. Il était un républicain de longue date qui n’a jamais voté pour le président Franklin D. Roosevelt, selon Frank Capra de Joseph McBride : la catastrophe du succès. Capra a également rejoint l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale et a produit la série de propagande Why We Fight. Capra était également connu pour ne jamais laisser la politique entraver la réalisation d’un bon film et ne l’empêchait pas de faire des films qui plairaient à un large éventail de publics.