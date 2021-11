« C’est une zone hindoue »: un homme force la boutique biryani de Delhi à fermer à Diwali, la police classe le FIR après que la vidéo soit devenue virale

Dans la vidéo, l’accusé est entendu dire aux employés du magasin que Sant Nagar est une région hindoue et les menacer de ne pas ouvrir le magasin lors de tout festival. (Express Photo)

La police de Delhi a déposé un FIR après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle un homme aurait été entendu menacer un commerçant musulman pour avoir ouvert son magasin de biryani dans la région de Sant Nagar à l’occasion de Diwali, ont annoncé samedi des responsables. La police a déclaré avoir pris connaissance suo motu de la vidéo.

Dans la vidéo, l’accusé se présente comme Naresh Kumar Suryavanshi, membre du groupe de droite Bajrang Dal. On l’entend dire aux employés du magasin que Sant Nagar est une région hindoue et les menacer de ne pas ouvrir le magasin lors de tout festival, a déclaré la police.

Le propriétaire du magasin et ses ouvriers ont fermé le magasin peu de temps après. La vidéo a été enregistrée vers 21 heures jeudi et a ensuite circulé sur les réseaux sociaux, ont-ils déclaré.

Dans la vidéo de près de trois minutes, l’homme fait d’abord référence au restaurant en disant « Est-ce un quartier musulman ? » Il s’approche ensuite des travailleurs du magasin biryani et commence à crier et à les insulter, déclarant qu’il s’agit d’une « zone hindoue » et exigeant qu’ils ferment.

« Hé… comment as-tu ouvert ta boutique ? Qui vous a donné l’autorisation ? Ne savez-vous pas que c’est une région hindoue ? Aujourd’hui, c’est Diwali… fermez-le maintenant. Qu’est-ce que c’est… vous pensez que c’est « votre » domaine… est-ce Jama Masjid ? C’est une zone entièrement « hindoue » », a déclaré NDTV, citant l’homme dans la vidéo.

Choqués et effrayés, les employés du restaurant commencent à déplacer des chaises, des tables et des ustensiles à l’intérieur du magasin, se préparant à le fermer tandis que l’homme continue de crier qu’il s’agit d’une « zone hindoue ».

Il se tourne ensuite vers la foule rassemblée et s’adresse à eux : « Réveillez-vous… ces gens font tous le ‘jihad d’amour’ ici avec nos sœurs… pour les piéger. »

Magroob Ali (27 ans), également connu sous le nom d’Alam, gère la boutique et cuisine le biryani dans une cuisine voisine. Il a déclaré : « Nous avons fermé peu de temps après l’incident, même si d’autres sur le marché étaient là pour nous soutenir. Nous ne savons pas pourquoi il nous a ciblés, mais nous pensons qu’il voulait juste inciter les gens et semer la peur. »

Après avoir pris connaissance de la vidéo et vérifié les faits, une affaire a été enregistrée en vertu de l’article 295A (actes délibérés et malveillants visant à outrager les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou ses convictions religieuses) du Code pénal indien au poste de police de Burari, un a déclaré un officier de police supérieur.

Une enquête est en cours pour établir l’identité de l’accusé et l’interpeller, a indiqué l’officier.

