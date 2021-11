C’est votre dernière chance d’obtenir le disque dur NAS de 4 To de WD pour seulement 69 $

WD fabrique de nombreux disques durs pour les boîtiers NAS, et la série Red Plus est le choix idéal pour la plupart des utilisateurs à domicile. La série comprend des disques CMR pour une fiabilité à long terme, mais comme ils tournent à 5 400 tr/min et sont assortis d’une garantie de trois ans, ils ne sont pas aussi coûteux que les disques Red Pro.

Le 4 To Red Plus se vend généralement 120 $, mais vous pouvez mettre la main sur le lecteur pour seulement 69 $, soit 51 $ de moins que son prix de vente au détail. C’est facilement l’un des meilleurs rapports qualité-prix que vous trouverez pour les disques durs, et je suis étonné que l’offre ne soit pas épuisée à ce stade. Cela dit, il ne reste que quelques heures pour cette offre, donc si vous n’avez pas encore acheté de disque dur NAS, c’est maintenant votre chance de le faire.

Pour vous donner un peu de contexte, les disques 6 To sont déjà épuisés et la variante 8 To est désormais disponible pour 283 $, soit quatre fois plus pour doubler le stockage. Alors oui, c’est une affaire à ne pas manquer si vous venez d’acheter un boîtier NAS ou si vous avez besoin d’ajouter plus de stockage à votre serveur domestique.

Disque dur NAS WD Red Plus 4 To (économisez 51 $)



Le WD Red Plus est un disque dur de 4 To à 5 400 tr/min conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 dans un boîtier NAS. Il est basé sur la technologie CMR, vous n’avez donc pas à vous soucier de la fiabilité à long terme, et il dispose du micrologiciel NASware de WD qui offre une résistance aux vibrations. Si vous êtes toujours à la recherche d’un lecteur de 4 To, procurez-vous simplement celui-ci.

69 $ chez Newegg

J’ai utilisé les disques Red Plus de WD pendant plusieurs années dans divers boîtiers, et ils ont très bien résisté. Ils constituent un excellent choix si vous souhaitez créer un NAS pour le streaming multimédia Plex ou si vous souhaitez stocker des photos et des vidéos à partir des appareils connectés de votre maison. Et si vous n’avez pas encore décidé d’un boîtier NAS, assurez-vous de consulter le hub des offres Black Friday NAS pour trouver les offres toujours actives.

