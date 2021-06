C’est votre dernière chance d’obtenir notre Chromebook préféré à son prix le plus bas

Une des raisons pour lesquelles j’aime Prime Day est qu’il vous permet d’étirer davantage votre dollar. Habituellement, un budget de 300 $ pour un Chromebook vous donnera soit un clapet non tactile de 13 à 14 pouces, soit un écran tactile 2-en-1 de 11,6 pouces, tous deux dotés d’un processeur Celeron vieillissant et d’une résolution d’écran inférieure à la moyenne. Aujourd’hui, ces mêmes 300 $ vous permettront d’obtenir un Chromebook à écran tactile 1080p 2-en-1 de 13,3 pouces avec un processeur Intel Core et beaucoup d’espace de stockage.

Il y a eu pas mal d’offres Chromebook ce Prime Day, mais l’une d’entre elles se démarque des autres. Le Lenovo Flex 5 est en tête de notre guide des meilleurs Chromebooks car c’est le meilleur mélange de puissance, de portabilité et de prix, mais la baisse de prix Prime Day en a fait le meilleur rapport qualité-prix.

Lenovo Chromebook Flex 5 | 120 $ de rabais sur Amazon

Le meilleur Chromebook du marché atteint son prix le plus bas jamais enregistré.

La valeur du Lenovo Flex 5 est tout simplement irrésistible. Vous bénéficiez d’un écran tactile 1080p de 13,3 pouces avec prise en charge du stylet USI, d’un clavier rétroéclairé avec haut-parleurs stéréo orientés vers le haut, de nombreux ports pour périphériques, d’une autonomie d’une journée et d’un processeur i3 pour suivre votre charge de travail les jours les plus chargés. Il n’y a pas mieux que ça.

Après avoir écrit notre critique du Lenovo Flex 5, je l’ai utilisé pour le reste de l’année, car alors que d’autres Chromebooks traversaient mon bureau, le Flex 5 était juste de la bonne taille pour mon travail et juste assez léger pour transporter facilement Epcot chaque fois que j’en avais marre de mon vieil appartement ennuyeux. Le clavier rétroéclairé est confortable et facile à écrire pendant des heures – j’ai passé le Black Friday l’année dernière dessus, et je ne peux pas penser à un test de résistance plus difficile pour un Chromebook – et l’écran tactile est réactif et net.

J’admets que la luminosité de 250 nits de l’écran n’est pas idéale pour travailler à l’extérieur, mais très peu de Chromebooks ont quelque chose de plus lumineux que l’Acer Spin 713 sur lequel Best Buy a déjà mis fin à son accord. J’admets également que je souhaite que les modèles de 8 Go de RAM soient un peu plus largement disponibles, mais les 4 Go sur le mien ont bien fonctionné tant que je ne commence pas à thésauriser des onglets comme le fait mon patron.

Si vous avez débattu d’un nouveau Chromebook pour vous-même ou un membre de votre famille, le Lenovo Flex 5 est un Chromebook formidable et complet qui devrait leur durer une journée de travail complète avant de devoir le remettre sur un chargeur. Si vous avez tendance à travailler loin de votre bureau – j’écris ceci sur mon canapé en ce moment – ​​le Flex 5 peut facilement s’arrêter pendant que vous déjeunez, puis être prêt à partir tout l’après-midi et jusque tard dans la nuit.

Chrome OS en tant que système d’exploitation s’est vraiment imposé au cours des trois dernières années. Le mode tablette est en fait bon maintenant lorsque vous retournez le Flex 5 et jouez quelques dizaines de tours de Freecell, et des astuces de productivité comme le presse-papiers étendu et le fourre-tout pour les fichiers récents et épinglés ont rendu mon travail plus facile que jamais. sur un Chromebook. Le Flex 5 recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, donc cet ordinateur portable devrait bien vous servir pendant la majeure partie de la décennie, à condition que vous la traitiez correctement.

Si vous recherchez un Chromebook avec 8 Go de RAM, vous pouvez l’obtenir pour moins de 400 $ aujourd’hui avec le Chromebook Flip C433 d’ASUS.

Autres bonnes affaires Chromebook Prime Day

ASUS Chromebook Flip C433 | 90 $ de rabais sur Amazon



Ce Chromebook a un processeur m3 plutôt que le i3 du Flex 5, mais il a plus de RAM et un écran de 14 pouces légèrement plus grand. La conception de la charnière sur l’ASUS est soit un scénario que l’on aime ou qu’on déteste, mais au moins il y a beaucoup de ports sur ce joli ordinateur portable.

390 $ sur Amazon

Lenovo Chromebook Flex 3 11″ | 70 $ de réduction sur Amazon



Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus durable pour les jeunes utilisateurs, le Flex 3 est une relance de l’un des Chromebooks les plus populaires du marché, le Lenovo C330. J’ai utilisé le C330 pendant près d’un an et il est conçu pour résister aux coups. Le processeur Celeron à l’intérieur est également étonnamment capable.

219 $ sur Amazon

