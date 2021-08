C’est votre matériau préféré pour le dos d’un smartphone

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le monde des smartphones n’est plus seulement un bourbier de plastique, de métal et de verre. Les fabricants proposent désormais les plaques arrière des appareils dans une pléthore de matériaux allant de la céramique au verre. Mais que préfèrent les utilisateurs ?

Nous avons posé cette même question dans un récent sondage, et les résultats sont remarquables. Lire la suite pour les détails!

Quel est votre matériau préféré pour le dos d’un smartphone ?

Résultats

Nous avons vu plus de 4 000 votes sur ce sondage publié le 6 août, et les résultats sont également étonnamment proches.

Les trois premiers choix ont tous recueilli plus de 20 % des voix chacun, le métal (26,2 %) l’emportant sur le verre (21,6 %) et le plastique (20 %) en popularité. Globalement, ce trio a représenté plus des deux tiers du vote total, ce qui justifie la confiance des fabricants de smartphones dans ces matériaux.

Ils n’étaient pas les seuls choix disponibles, cependant. Parmi les options restantes, la céramique a recueilli 12,6% des votes exprimés, surpassant le glasstic (9,7%) et le cuir/cuir végétalien (7,2%).

Bien que le verre soit présent sur certains appareils Samsung, il ne s’agit pas d’un matériau largement utilisé dans l’industrie. La céramique trouve également la faveur des produits phares Xiaomi et Huawei, mais elle est chère et vient avec son propre ensemble de négatifs. Le cuir végétalien et les alternatives sont généralement réservés aux appareils en édition spéciale, à moins que vous ne transportiez toujours un LG G4.

Mais qu’en est-il de l’option « autre » ? Eh bien, de nombreux lecteurs (3,2%) ont pesé avec leur propre matériel dans les commentaires. Plusieurs anecdotes suggèrent que le plastique «caoutchouté» est un favori de la foule, généralement présent sur des appareils robustes. L’expérience de Motorola avec le kevlar a également été mentionnée, tandis que la fibre de carbone et le bois semblent également être des valeurs aberrantes. Enfin, d’autres lecteurs suggèrent qu’ils ne se soucient tout simplement pas de la composition de leur téléphone, car ils le placent presque toujours dans un étui après l’achat. Parcourez plus de vues d’utilisateurs ci-dessous.

Vos commentaires

besoin: Plastique. Encore mieux… Plastique caoutchouté. Javier Holos : Mon préféré est le plastique caoutchouteux. Desertwhale : Quand Motorola a récupéré le Kevlar, j’ai adoré ! Chintan : Je veux voir un vrai téléphone en fibre de carbone. Konrad Uroda-Darlak : Polycarbonate 🙂 Phil Gartman : Je n’ai aucune préférence. Je n’ai jamais utilisé mes téléphones sans étui, donc cela n’a pas vraiment d’importance. Scott : Je me fiche des matériaux pour le dos du téléphone parce que j’ai mis un étui dessus tout de suite et je ne vois jamais du tout le dos du téléphone. C’est pourquoi la caméra bump est si frustrante. Il suffit de rendre le téléphone un peu plus épais pour dissiper la chaleur ou d’y insérer une batterie plus grosse. Chaque cas que je mets surmonte de toute façon la bosse de la caméra. anonyme42 : n’a pas d’importance car j’utilise toujours un étui avec mon téléphone. Et même si je n’utilisais pas d’étui, je préférerais avoir un téléphone qui ne se casse pas lorsque vous le laissez tomber plutôt qu’un téléphone avec un fond en verre. Cependant, je souhaite une charge sans fil et une résistance à l’eau sur mon téléphone, ce qui limitera les options. Alan Gilbertson : LG avait un plastique phénoménal qu’il était presque impossible de laisser tomber même s’il n’était pas du tout collant. C’était aussi une auto-guérison, donc les petites égratignures disparaissaient. C’était de loin le meilleur que j’ai rencontré. Mike Gardner : J’ai aimé les dos en bois que vous pouvez obtenir pour les Moto Z et ensuite j’utiliserais un pare-chocs au lieu d’un étui. bossfan61 : J’ai beaucoup aimé les coques arrière en cuir du LG G4. Techngro: Mon dos préféré était celui de Pleather sur mon Galaxy Note 4. Je l’avais en blanc, il avait l’air génial avec les fausses coutures autour et avait la parfaite adhérence. Shizuma : J’ai choisi le métal car c’est mon matériau préféré, mais le plastique est aussi agréable, ou le cuir, ou vraiment tout sauf le verre qui est de loin le pire matériau à utiliser plus que ce qui est absolument nécessaire sur un appareil mobile.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres notes sur votre matériel téléphonique préféré ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.