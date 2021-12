C’est vrai, la séquence de défaites des Lions se termine ici

Les choses sont revenues à une relative normalité dans la NFL la semaine dernière.

Les favoris de la maison ont lieu. Les bouleversements étaient minimes. Les New England Patriots ont battu un concurrent de l’AFC à deux chiffres.

C’était un résultat bienvenu après une période imprévisible de trois semaines qui ont laissé des courses éliminatoires dans chaque conférence se bousculant comme un chariot de boissons d’avion dans de fortes turbulences. Mis à part les Cowboys de Dallas et leurs ennuis de pénalité, le consensus a généralement prévalu au cours de la semaine 12.

Faisons exploser tout cela lors de la semaine 13. Prédisons une victoire des Lions de Detroit.

Oui, la colonne des choix de cette semaine brûle toute la bonne volonté de sa première bonne semaine depuis longtemps en tirant le cou pour une équipe 0-10-1. Les Lions ne sont pas dans la course aux séries éliminatoires et n’ont rien à jouer à part une chance d’échapper à une autre saison sans victoire. Et pourtant, Détroit se sent destiné à entraîner une équipe des Vikings du Minnesota qui avait besoin d’un placement de dernier recours pour y échapper en octobre dans la boue avec eux.

Les Lions ne sont pas le seul choix contrarié sur l’ardoise de cette semaine, mais ils sont certainement les plus stupides. Jetons un coup d’œil à ce que nous avons d’autre, y compris le célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (un 0 parfait pour 3 la semaine dernière !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Voici mes choix d’évasion. Toutes les cotes via Tipico.

Choisissez que j’aime le plus



(1-0 la semaine dernière. 7-5 sur la saison, précédemment enregistré à The Post Route)

Ravens de Baltimore (-210) contre les Steelers de Pittsburgh

En règle générale, j’avais confiance dans la ligne de pensée « ils ne peuvent pas être aussi mauvais qu’ils l’étaient dimanche dernier », mais les Ravens * également * ont été nuls au cours de la semaine 12 et ont réussi à échapper aux Browns avec une victoire tandis que les Steelers ‘ la merde latente a conduit à une défaite de 41-10 qui n’était pas aussi proche que le suggère le score final. Cela nous laisse avec deux équipes confrontées à des appels au réveil, une seule est actuellement la tête de série de l’AFC, et l’autre résultat le plus prometteur au cours des trois dernières semaines était un match nul contre les Lions de Detroit.

Pittsburgh sera meilleur au cours de la semaine 13 car il serait difficile d’être pire. Il faut toujours compter avec un quart-arrière qui ne peut pas lancer de manière fiable plus de 10 mètres dans le champ et une défense qui a été une coquille évidée de l’unité qui a connu un départ 11-0 la saison dernière. Les Steelers ont une fiche de 0-5 lorsqu’ils courent sur moins de 75 verges et doivent maintenant faire face à la défensive au cinquième rang de la ligue.

Donc, je roule avec un match de retour de Lamar Jackson contre Ben Roethlisberger qui s’élève comme un phénix difforme des cendres de Pittsburgh. Il est sous le choc d’une journée de quatre interceptions et n’a qu’un seul match cette saison avec une note de passeur supérieure à 100, mais je m’attends toujours à ce qu’il se rallie pour un affrontement contre le plus grand rival de Baltimore.

Choisissez j’ai trop réfléchi, donc vous devriez probablement le faner



(1-0 la semaine dernière, 7-5 sur la saison)

Équipe de football de Washington (+ 115) contre les Raiders de Las Vegas

Normalement, si je choisis un bouleversement dans le Nevada, les Raiders sont du bon côté. Et ils pourraient encore l’être, car la récente compétence défensive de Washington est un mirage et Vegas pourrait en offrir plus de 30 dimanche après-midi.

Mais! J’ai parcouru environ 1 800 mots pour démêler le changement de philosophie de Ron Rivera après la semaine de congé. Je pense que sa transition vers une attaque moindre des Titans du Tennessee continuera de porter ses fruits. Le plan de Washington est de diriger le ballon et de dominer le temps de possession suffisamment longtemps pour que personne ne remarque que sa défense est à bout. Cela a très, très bien fonctionné récemment et le D de précipitation classé 17e des Raiders n’est probablement pas l’unité qui peut faire dérailler cela.

C’est aussi une bonne journée pour payer Antonio Gibson dans DFS, même si la blessure de JD McKissic menace de trop empiler dans son assiette.

Choix bouleversé que j’aime le plus



(0-1 la semaine dernière, 5-7 sur la saison)

Ma chance de revenir à .500 dans cette section a déraillé par l’incapacité des Colts à s’accrocher à la foutue balle. Crions encore une fois dans le vide.

Lions de Détroit (+260) contre les Vikings du Minnesota

LET’S. AVOIR. STUPIDE.

J’ai déjà choisi les Lions. J’ai eu tort.

La capacité de Detroit à perdre des matchs serrés les a rendus inévitables. Depuis leur bye, les Lions ont une fiche de 0-2-1 grâce à cinq points au total. La dernière fois qu’ils ont vu le Minnesota, les Vikings avaient besoin d’un placement de 54 verges à la dernière seconde pour gagner à domicile. L’équipe de Mike Zimmer s’est améliorée depuis lors, mais les mettre dans le cercle de confiance à tout moment est une course folle.

Les Lions doivent encore surmonter l’obstacle d’avoir Jared Goff au poste de quart et un tas de figurines Dollar Tree au large, mais ils obtiennent un affrontement favorable contre une défense décevante du Minnesota. Ne pas avoir D’Andre Swift, un joueur qui faisait en moyenne un demi-mètre de moins par course que les statistiques avancées l’auraient attendu avant de succomber à une blessure à l’épaule, pourrait être une bénédiction déguisée

Il s’agit d’un choix de galaxie qui va à l’encontre de l’idée que l’équipe qui a le plus besoin de gagner – dans ce cas, une équipe viking qui est tombée en dehors de la course aux séries éliminatoires – sera l’équipe qui gagnera. Par tous les moyens, ne m’écoutez pas. Mais aussi, peut-être faites un peu confiance aux Lions, car cela pourrait être la semaine où ils atteindront enfin le rocher tout en haut de cette colline.

L’écluse de la semaine du Rhode Island Scumbag



La semaine dernière : 0-3 (.000). Année à ce jour : 3-7 (0,300)

Enfer ouais. La semaine dernière était le genre d’absolu qui rend les colonnes de paris intéressantes. Bien sûr, ce n’était pas un gagnant de quelque manière que ce soit, mais si vous avez choisi de l’effacer, vous vous en sortez comme une personne riche. En fait, si vous diminuiez le RISL chaque semaine et perdiez 100 $ sur chaque pourboire, vous auriez gagné 336 $ jusqu’à présent.

Notre salaud de résident est-il inquiet ? NON, BIEN SUR PAS QU’EST-CE QUE VOUS, STUPIDE ?. Il se remet tout de suite sur le foutu cheval parce que, comme des études l’ont montré, l’argent effrayé rapporte rarement de l’argent.

« KC Chiefs (-9,5) – Texans (+9,5) – Lions (+6,5) »

Chiens de division pour 2 et je suis un grand fan de KC et je pense qu’ils sont enfin en bonne santé et prêts à rouler. Je crois qu’il y a 3 chiens divisionnaires à domicile qui ont été de l’argent cette année. Cela devrait signifier parier Denver, mais j’aime trop KC.

Une fois de plus, je me sens pire à propos de mon choix contrarié de la semaine – dimanche dernier, le RISL et moi-même avons chacun été pris pour cible par Lenny à quatre touchés – mais je suis juste heureux de voir quelqu’un faire à nouveau confiance aux Chiefs autrefois intouchables. Besoin de plus de choix de week-end?

Samedi, je prendrai l’État de San Diego, Houston et probablement l’Alabama. Je parierai aveuglément URI samedi aussi dans URI/PC.

Une scène difficile pour les frères 6-1 qui affronteront une équipe de Rhode Island qui a déjà perdu contre Tulsa et la côte du golfe de Floride cette saison, mais si vous cherchiez du contenu de basket-ball universitaire dans cette colonne de choix de la NFL, eh bien, nous sommes heureux d’obliger.

Bière de la semaine : Plaid Panther Scotch Ale de Hop Haus



Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

Nous nous aventurons plus profondément dans le temps de la bière noire et nous allons rouler avec une offre locale du Wisconsin qui est plutôt bonne mais probablement pas très connue. J’étais très excité lorsque Hop Haus a ouvert à distance de marche (technique) de ma maison, puis j’ai été déçu de réaliser que les bières de la toute nouvelle brasserie avaient pour la plupart mauvais goût.

Bon, pas mal, mais incomplet. Pour une brasserie basée sur le houblon, ils semblaient certainement mal les utiliser ; leurs infusions avaient cette saveur de houblon inachevée, d’herbe et trop florale d’une recette sortie du four trop tôt. Leurs affaires étaient à 80% du chemin avant de s’arrêter.

J’y suis retourné un an plus tard et, eh bien, ils l’ont réparé. Hop Haus propose une gamme de bières assez solide, au-delà des doubles IPA torrides que vous attendez d’un endroit avec un jeu de mots hop dans son nom. Cela comprend un scotch ale costaud conçu pour les hivers du Wisconsin. Voici la panthère à carreaux :

Tout d’abord, c’est sexy comme l’enfer. Donnez une augmentation à ce graphiste.

La bière à l’intérieur est à la hauteur de l’emballage. La bière est dense avec une carbonatation serrée qui n’approche pas le statut nitro, mais rend les choses agréables et crémeuses. Le goût est d’emblée du malt torréfié dont l’amertume laisse place à une finale plus douce et chocolatée.

L’expérience est vraie tout au long de la pinte. Ça boit comme un drag show au brunch du dimanche. Vous obtenez une grosse saveur cuivrée à l’avant et si vous n’êtes pas là pour ça, eh bien, il est écrit «MALTY SCOTCH ALE» directement sur la boîte, donc c’est un peu à vous. Il ne se sent jamais sensiblement alcoolisé malgré les 8% d’alcoolémie et laisse un arrière-goût savoureux et fumé. J’ai *l’impression que ça se moque de vous si vous en laissez un demi-verre derrière vous.

Plaid Panther est un sceau de la force de Hop Haus, bien qu’un signe encore meilleur serait qu’ils ont ouvert une brasserie plus belle et plus grande beaucoup plus loin de moi assez récemment. Ils ont actuellement entre six et huit robinets réguliers qui sont tous sacrément bons et une distribution tournante de saisons qui ne sont pas aussi cohérentes mais sont rarement désagréables. Ils afficheront probablement quelques défilements vers le bas de votre recherche de brasseries de la région de Madison, mais valent à 100% le déplacement.

Surtout si vous aimez les bières houblonnées parce que, vous savez, le nom.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).